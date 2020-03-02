"Детский мир" запасся товарами до конца августа на фоне коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Детский мир" сформировал дополнительные товарные запасы, которых хватит до конца августа, опасаясь перебоев с поставками из Китая из-за коронавируса.

"Мы готовились к плохому сценарию и закупили дополнительные товары. Если я не ошибаюсь, в категории игрушек мы приобрели дополнительный товар на 2 млрд рублей и поместили его на склад. Мы готовы даже к полному прекращению поставок из Китая. Товарных запасов хватит до конца августа", - заявил гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов на телефонной конференции в понедельник.

По его словам, в январе ритейлер начал закупать дополнительный товар, чтобы обеспечить продажи в высокий сезон перед началом учебного года. У компании есть уже 95% всех необходимых товаров для продаж в этот период.

При этом "Детский мир" получил информацию, что почти все китайские фабрики возобновляют работу, отметил глава компании.

На долю товаров, произведенных в Китае, приходится половина в структуре продаж "Детского мира".

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".

По итогам 2019 года выручка ритейлера увеличилась на 16,1%, до 128,764 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 10,6%, до 7,303 млрд рублей.