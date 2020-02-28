Группа Стрежнева закрыла сделку по покупке "Урала", РМ-Терекса и 47% ЯМЗ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Объединенная машиностроительная группа" (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению активов группы "ГАЗ" в сфере производства грузовой, дорожно-строительной и спецтехники, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник и подтвердили представители сторон.

ОМГ стала владельцем 100% производителя грузовиков АО "Автомобильный завод "Урал", а также ООО "РМ-Терекс" (управляет ЗАО "Тверской экскаватор", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ЗАО "Брянский арсенал" и ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"), а также 47,2% ПАО "Ярославский моторный завод" (примерно такой же пакет остается у "ГАЗа").

"Подтверждаем финализацию сделки по данным активам", - сказал представитель "ГАЗа", отказавшись комментировать финансовые параметры транзакции.

"Для меня это интересный инвестиционный и управленческий проект. На предприятиях сохранятся те наработки в производственных технологиях, развитии модельного ряда и расширении товаропроводящей сети, которые были сделаны в группе "ГАЗ", а также будут созданы новые возможности для роста в сегменте спецтехники, которая производится на базе уральских машин и площадок по выпуску дорожно-строительной техники", - передал "Интерфаксу" Стрежнев через своего представителя.

По словам источника, близкого к "ГАЗу", сделка с ОМГ сократила долг группы и поддержала ее финансовый результат на фоне падения рынка и негативного влияния американских санкций, что позволит не сокращать инвестпрограмму в 2020 году.

Стрежнев в начале 2000-х годов возглавлял "Руспромавто" - так тогда назывался автомобильный холдинг Олега Дерипаски. Параллельно был гендиректором "ГАЗа". В 2003-2018 гг. был главой "ЕвроХима", подконтрольного Андрею Мельниченко. О том, что Стрежнев обсуждает с "ГАЗом" покупку бизнеса дорожно-строительной и спецтехники, стало известно в конце 2018 года. "ГАЗ" аргументировал возможную сделку тем, что группа давно вела поиск стратегического инвестора на непрофильные активы и намерена сосредоточиться на сегменте коммерческих автомобилей и автобусов.

Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "ГАЗа" из-под санкции. Две другие крупнейшие компании Дерипаски - En+ Group и "РусАл" - были исключены из SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

До истечения очередного дедлайна OFAC по "ГАЗу" остается месяц (он заканчивается 31 марта 2020 г). Если в 2018-2019 гг периодически появлялась информация о ходе переговоров по снятию санкций с "ГАЗа" (о них говорили, в частности, Дмитрий Козак и Антон Силуанов), то в последнее время эти переговоры "заглохли", говорил Дерипаска в конце января.

"В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами. Они не хотят говорить ни о чем, что связано с этим процессом (вывода "ГАЗа" из-под санкций - ИФ). Это будет тяжелый год для группы "ГАЗ", очень тяжелый год", - сказал бизнесмен в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе.

"ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании. Санкционное давление называлось одной из причин перехода на четырехдневную рабочую неделю, который, впрочем, пока не состоялся - благодаря поддержке посредством госзаказа.