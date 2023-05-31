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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Бизнесмен Стрежнев продал миасский автозавод "Урал" менеджменту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU Активы автозавода "Урал" (Миасс Челябинской области), принадлежавшие бизнесмену Дмитрию Стрежневу, проданы менеджменту предприятия, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подробностями сделки.

По его словам, сделка по продаже Стрежневым акций АО "Автомобильный завод "Урал" закрыта. Покупателем выступила компания, связанная с менеджментом предприятия.

В пресс-службе автозавода "Урал" сделку подтвердили.

Сумму сделки источник не назвал. Он отметил, что Стрежнев после продажи "Урала" продолжит заниматься стратегическим развитием бизнесов в сегментах строительно-дорожной, сельскохозяйственной техники и компонентов. Сосредоточиться бизнесмен, по словам источника, планирует "на новых международных проектах в Казахстане и Узбекистане, не связанных с машиностроением".

Автозавод "Урал", занимающийся производством тяжелых грузовиков и спецтехники на их базе, в марте 2020 года был передан под контроль "Объединенной машиностроительной группы" (ОМГ) Стрежнева, о чем "Интерфаксу" тогда сообщал знакомый с ситуацией источник. Факт совершения сделки, в периметр которой вошло предприятие, подтверждали и представители сторон.

Вместе с "Уралом" тогда были преданы и другие предприятия по производству дорожно-строительной и спецтехники

Стрежнев в 2003-2018 годах был главой "ЕвроХима", а ранее возглавлял автомобильный холдинг.

ЕвроХим Миасс Челябинск Урал Дмитрий Стрежнев
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