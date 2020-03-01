Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нынешний уровень цен на нефть приемлем для России, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Но хочу подчеркнуть - для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым", - сказал Путин на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.

Он также обратил внимание на то, что уходящая неделя стала для мировой экономики худшей за долгое время. Путин напомнил, что в Китае индексы деловой активности в эту пятницу "опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года".

"Закономерно, что на фоне проблем ведущих мировых экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent опустились к отметке 50 долларов за баррель, хотя к началу года они находились на отметке 70 долларов", - отметил Путин.

Вместе с тем он напомнил, что в рамках макроэкономической политики России "в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара".

Российский лидер отметил, что Москва готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти и отметил важность предстоящей встречи в Вене в формате ОПЕК+.

Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Майские фьючерсы на Brent 28 февраля подешевели до $49,3 за баррель.

Путин подчеркнул, что накопленные резервы РФ, в том числе Фонд национального благосостояния (ФНБ), позволяют удерживать стабильную ситуацию в экономики и достаточны для исполнения всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике.

Путин сообщил, обратившись за уточнением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, что на сегодняшний день международные резервы Банка России составляют $563 млрд, еще $124 млрд (7,87 трлн рублей) - ФНБ.