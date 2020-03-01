Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"В России делается все необходимое (для борьбы) с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит", - сказал он на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.

В связи с этим президент России отметил, что решил в воскресенье встретится с руководителями ведущих нефтегазовых компаний и "посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике".

"Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, - подчеркнул Путин, - затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик".

Глава государства отметил, что рынки "чувствительно реагируют на события планетарного масштаба". "Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходящее с коронавирусом - именно в таком глобальном масштабе", - сказал он.

Как сообщалось, нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Майские фьючерсы на Brent 28 февраля подешевели до $49,3 за баррель.

В воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что в России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом. По данным ведомства, всего в стране было выявлено два случая заражения COVID-19, болело два гражданина КНР, они уже выздоровели. Также в настоящее время в РФ на карантине в Казани содержатся трое заболевших, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.