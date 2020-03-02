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СМИ оценили почти в $15 млрд убытки авиакомпаний КНР из-за коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В связи с резким сокращением пассажиропотока из-за распространения коронавируса убытки гражданской авиации Китая к маю текущего года могут достичь 100 млрд юаней ($14,3 млрд), сообщает экономическая газета "21 шицзи цзинцзи даобао", ссылаясь на подсчеты экспертов.

Издание отмечает, что в феврале убытки отрасли составили 37 млрд юаней ($5,4 млрд). В марте, по прогнозам, они могут сократиться до 35 млрд юаней ($5 млрд). В то же время, если эпидемия продолжится в апреле-мае, то убытки могут составить 100 млрд юаней ($14,3 млрд), говорится в публикации.

Газета приводит скриншоты авиабилетов на некоторые рейсы авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" по маршруту Шэньчжэнь-Чэнду стоимостью 5 юаней ($0,72).

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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