СМИ оценили почти в $15 млрд убытки авиакомпаний КНР из-за коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В связи с резким сокращением пассажиропотока из-за распространения коронавируса убытки гражданской авиации Китая к маю текущего года могут достичь 100 млрд юаней ($14,3 млрд), сообщает экономическая газета "21 шицзи цзинцзи даобао", ссылаясь на подсчеты экспертов.

Издание отмечает, что в феврале убытки отрасли составили 37 млрд юаней ($5,4 млрд). В марте, по прогнозам, они могут сократиться до 35 млрд юаней ($5 млрд). В то же время, если эпидемия продолжится в апреле-мае, то убытки могут составить 100 млрд юаней ($14,3 млрд), говорится в публикации.

Газета приводит скриншоты авиабилетов на некоторые рейсы авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" по маршруту Шэньчжэнь-Чэнду стоимостью 5 юаней ($0,72).