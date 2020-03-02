Завод Nissan в Петербурге перейдет на работу в одну смену из-за падения спроса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Завод Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") на несколько месяцев перейдет на работу в одну смену в связи с падением спроса на производимые автомобили.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель компании, в условиях сложившейся непростой ситуации на рынке РФ петербургский завод Nissan, производящий модели X-Trail, Qashqai и Murano, в течение нескольких месяцев перейдет на односменный режим работы. "Данная мера обусловлена исключительно ситуацией на рынке, с коронавирусом не связана", - сказали в компании.

Точные сроки перехода на односменный режим работы в компании не обозначили, равно как и планы относительно того, как долго планируется работать в этом режиме.

Как отмечает газета "Коммерсантъ", в компании также подчеркивают, что российский рынок остается приоритетным и что возможности завода позволят вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится.

В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей. Большая часть производства приходится на кроссовер Qashqai - его выпуск вырос на 3%, до 27,3 тыс. машин, ссылается газета на данные "Автостата".

Продажи Nissan в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тыс. машин. По итогам января 2020 года, по данным АЕБ, реализация марки упала на 1%, до 4,9 тыс. машин.

Источник "Коммерсанта" среди дилеров отмечает, что частично продажи Nissan поддерживают закупки модели Qashqai в парки каршеринга.

В начале февраля в пресс-службе завода "Интерфаксу" сообщали, что предприятие может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за введенного после вспышки коронавируса простоя на принадлежащих концерну предприятиях по производству комплектующих в Китае. "Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка", - говорил представитель компании, подчеркивая, что по состоянию на середину февраля "речь о простое не идет, имеется достаточный запас компонентов".

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.