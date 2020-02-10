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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

В Nissan предупредили об угрозе приостановки выпуска машин в РФ из-за коронавируса

В Nissan предупредили об угрозе приостановки выпуска машин в РФ из-за коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Завод Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за введенного после вспышки коронавируса простоя на принадлежащих концерну предприятиях по производству комплектующих в Китае, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в понедельник.

Новый коронавирус в Китае

"Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка", - сказал представитель компании.

Он подчеркнул, что в настоящее время "речь о простое не идет, имеется достаточный запас компонентов".

Среди других локализованных в РФ автопроизводителей о возможной корректировке производственных планов в связи с распространением коронавируса ранее заявлял "КамАЗ" . Но компания отмечала, что пока не испытывает трудностей с комплектующими. Остальные автоконцерны о своих трудностях в связи с коронавирусом не сообщали.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год.

В настоящее время в России пока выявлено только два случая заболевания новым коронавирусом, оба инфицированных - граждане КНР. По последним данным, они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Петербург Nissan Китай

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