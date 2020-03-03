Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,1-2,7%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока фондовых площадок и нефти на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 2,1-2,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2823,32 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1338,96 пункта (+2,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 66,34 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+4,5%), "ЛУКОЙЛа" (+4%), "Мечела" (+3,6%), "РусАла" (+3,4%), "Россетей" (+3,1%), АФК "Система" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,7%), "Роснефти" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,5%), ВТБ (+2,3%), Сбербанка (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%). Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,5%).

Рост индексов в США

В США в понедельник, 2 марта, индексы взлетели на 4,5-5,1% на ожиданиях, что мировые центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Dow Jones прибавил 1293,96 пункта, что стало рекордным скачком, свидетельствуют данные FactSet. В процентном выражении подъем индикатора на 5,1% стал максимальным с марта 2009 года. Рост S&P 500 и Nasdaq Composite в пунктах также стал рекордным.

Трейдеры проигнорировали слабые статданные по экономике США, а также ухудшение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза роста мировой экономики на 2020 год, пишет MarketWatch.

ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на 2020 год до 2,4% с ожидавшихся ранее 2,9%. Ухудшение прогноза ОЭСР связала с последствиями распространения коронавируса. Экономика США, согласно прогнозу ОЭСР, увеличится в 2020 году на 1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1% (предыдущий прогноз - 2%).

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС в понедельник предполагали, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых. Неделей ранее рынок оценивал в 20% возможность снижения ставки на 0,25 п.п.

Ожидания уменьшения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, 28 февраля, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса.

Индексы в Азии демонстрируют смешанную динамику

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

ЦБ Австралии (Резервный банк Австралии, RBA) во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Помимо этого, глава RBA Филип Лоу заявил во вторник, что Центробанк может продолжить смягчение политики.

В понедельник глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что ЦБ страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Финансовый регулятор, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО.

Министры финансов государств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Нефть продолжает рост на ожиданиях новостей от G7 и ОПЕК+

Нефть утром во вторник продолжает рост, начавшийся накануне на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7 и встречи ОПЕК+ 5-6 марта; цена Brent находится на $1,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 2 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $52,63 за баррель (+1,4% и +4,5% в понедельник), апрельская цена WTI - $47,64 за баррель (+1,9% и +4,5% накануне).

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.

Рынками сейчас правят два фактора

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев отмечает, что обещания мер поддержки экономики мировыми центробанками (включая Банк Англии, ЕЦБ и ФРС США) стали поводом к оживлению покупателей на мировых фондовых площадках. Вместе с тем, прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за негативного влияния мер по ограничению распространения коронавируса, а значит, фундаментальные основания для роста на рынке акций поставлены под сомнение. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз на фоне некоторого восстановления "спроса на риск".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, настроения на рынках в последнее время быстро претерпевают кардинальные изменения. В результате рынки могут переходить от сильного роста к снижению в ходе одной сессии, а волатильность продолжает находиться на высоком уровне. При этом рынками правят два фактора.

В качестве негативной составляющей продолжает оставаться ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. В Поднебесной ситуация нормализуется - за 2 марта количество заболевших выросло лишь на 200 человек, сигнализируя об устойчивом тренде на замедление темпов распространения инфекции в стране. При этом в других странах темпы роста заражения только набирают обороты. Так, в рамках предыдущего дня за пределами Китая количество заболевших выросло на 1800 человек. Это ведет к росту опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику и продолжает давить на рисковые активы.

Позитивным же фактором для игроков выступает готовность правительств и ведущих Центробанков сделать шаги, задача которых нивелировать влияние распространения инфекции на экономику и стабилизировать ситуацию на рынках. В Японии и США заявляют о мерах по стимулированию экономики. Также инвесторы ждут понижения ставки в Китае и США.

Более того, уже идут разговоры о возможности снижения ставки ФРС на мартовском заседании на 50 базисных пунктов. Также в ЕЦБ заявляют о готовности к конкретным действиям для стабилизации ситуации в экономике. Слаженные действия правительств и ведущих регуляторов, как минимум, сдерживают продажи и способствуют закрытию "коротких" позиций. Более того, часть игроков на ожидании решительных мер может начать восстанавливать позиции.

На таком фоне российский фондовый рынок вновь предпринимает попытку восстановления. Индекс МосБиржи может подняться в диапазон 2800-2850 пунктов. При этом в ходе сессии позитивные настроения на рынке могут сохраниться, что позволит ему продолжить подъем и вновь попытаться закрепиться выше 2850 пунктов. На валютном рынке доллар может просесть в район 66 руб./$1, а в ходе сессии коридор составит 65,5-67 руб./$1, считает аналитик.