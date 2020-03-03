Курс рубля вырос к доллару вслед за валютами развивающихся рынков

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Утром во вторник рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже" вслед за другими валютами emerging markets в ожидании стимулирующих мер со стороны ведущих мировых центробанков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,18-66,48 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на три копейки до 66,41 рубля за доллар. Евро подешевел на копейку до до 74,01 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 2,1 копейки, до 69,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,51 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 59,22 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и повышения большинства валют emerging markets на растущих ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) существенно снизит базовую процентную ставку, чтобы поддержать американскую экономику в условиях распространения коронавируса.

Ожидания снижения ставки ФРС выросли после того, как глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС предполагают, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, что Центробанк готов принять "надлежащие" меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сдерживается распространением коронавируса.

Рынки также находятся в ожидании итогов телеконференции министров финансов государств G-7. Руководители финансовых ведомств G7 планируют провести во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90 800человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. На Китай приходится 80 151 подтвержденный случай заражения, за пределами материкового Китая - 10 696, рост за сутки составил почти 2300 случаев.

Больше всего больных - 4812 - выявлено в Южной Корее, 2026 - в Италии, 1501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Котировки нефти растут на росте вероятности мер поддержки экономик со стороны ведущих мировых центробанков и ожиданиях итогов встречи ОПЕК+. К 10:01 майские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,33% - до $52,59 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 4,49%, до $51,9 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали в Нью-Йорке на 1,8% - до $47,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI подорожала на 4,45%, завершив день на уровне $46,75 за баррель, что стало максимальным дневным ростом с середины сентября.

Большинство опрошенных Bloomberg экспертов и трейдеров ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 000 б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 000 б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.