Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

ЦБ Австралии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня из-за коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,5% годовых, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Руководитель RBA Филип Лоу заявил, что регулятор может продолжить смягчение политики.

"Глобальное распространение коронавируса, вероятно, отсрочит движение Австралии к целевому показателю инфляции и цели по занятости. Центробанк готов к дальнейшему смягчению политики, чтобы поддержать экономику страны", - сказал он.

RBA стал первым из центробанков развитых стран, снизивших ставку в ответ на распространение коронавируса, сдерживающего глобальный экономический подъем, пишет Dow Jones.

Ослабление экономики Китая, где находится эпицентр вспышки коронавируса, является крайне негативным фактором для Австралии, поскольку примерно треть австралийского экспорта приходится на долю КНР.

Австралия сохраняет рекорд по продолжительности роста без рецессии среди развитых стран - 28 лет подряд. В 2019 году RBA трижды снизил базовую ставку, чтобы поддержать экономику в условиях торгового спора США и Китая.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что правительство страны готовит пакет мер бюджетного стимулирования экономики.

Австралия Филип Лоу RBA Китай США

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,1-2,7%

"Детский мир" сменит гендиректора

"Детский мир" сменит гендиректора

Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Бывший министр спорта Колобков вошел в правление "Газпром нефти"

Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах

Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах

O1 Properties купила помещения в Центральном телеграфе еще на 1,15 млрд рублей

Решетников заявил, что в России недооценили влияние коронавируса на экономику

Фармкомпании столкнулись с проблемами на производстве из-за COVID-19

Фармкомпании столкнулись с проблемами на производстве из-за COVID-19

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Сеть магазинов "Красный куб" уйдет с рынка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');