ЦБ Австралии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня из-за коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,5% годовых, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса.

Руководитель RBA Филип Лоу заявил, что регулятор может продолжить смягчение политики.

"Глобальное распространение коронавируса, вероятно, отсрочит движение Австралии к целевому показателю инфляции и цели по занятости. Центробанк готов к дальнейшему смягчению политики, чтобы поддержать экономику страны", - сказал он.

RBA стал первым из центробанков развитых стран, снизивших ставку в ответ на распространение коронавируса, сдерживающего глобальный экономический подъем, пишет Dow Jones.

Ослабление экономики Китая, где находится эпицентр вспышки коронавируса, является крайне негативным фактором для Австралии, поскольку примерно треть австралийского экспорта приходится на долю КНР.

Австралия сохраняет рекорд по продолжительности роста без рецессии среди развитых стран - 28 лет подряд. В 2019 году RBA трижды снизил базовую ставку, чтобы поддержать экономику в условиях торгового спора США и Китая.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что правительство страны готовит пакет мер бюджетного стимулирования экономики.