Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Brent подорожала более чем на 3% из-за экстренного снижения базовой ставки ФРС

Brent подорожала более чем на 3% из-за экстренного снижения базовой ставки ФРС
Глава ФРС США Джером Пауэлл
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% в ходе торгов во вторник после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 взлетели на $1,66 (на 3,2%) - до $53,56 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $1,15 (на 2,46%) - до $47,9 за баррель.

ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

Brent нефть

Новости

Рынок акций РФ вырос вместе с миром на фоне снижения ставки ФРС США

В мире сменился лидер по производству олова

В мире сменился лидер по производству олова

Brent подорожала больше чем на 3%

Brent подорожала больше чем на 3%

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

Бывший глава "Компании Усть-Луга" Израйлит переведен под домашний арест

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,1-2,7%

"Детский мир" сменит гендиректора

"Детский мир" сменит гендиректора

Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Бывший министр спорта Колобков вошел в правление "Газпром нефти"

Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах

Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');