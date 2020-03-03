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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Рубль резко вырос к доллару вслед за падением американской валюты на Forex

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Доллар в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник вечером резко упал после неожиданного решения ФРС США снизить процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых.

Курс доллара США составил 65,8975 руб./$1 в 18:09 по московскому времени, что на 64,75 копейки ниже уровня до объявления решения ФРС. Евро при этом стоил 73,5925 руб./EUR1 (-43,75 копейки к моменту объявления).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко вырос к доллару в связи с решением ФРС США экстренно снизить процентную ставку на 0,5 п.п. - до 1-1,25% годовых.

Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

"В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта".

Московская биржа

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