Рынок акций РФ вырос вместе с миром на фоне снижения ставки ФРС США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне ослабления доллара после того, как Федрезерв США неожиданно снизил ставку на 0,5 процентного пункта, однако оптимизм инвесторов оставался слабым, поскольку такой шаг регулятора был расценен как признание серьезных проблем в экономике из-за коронавируса COVID-19.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2821,37 пункта (+2%), индекс РТС подскочил до 1358,03 пункта (+4,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%.

Доллар упал до 65,43 рубля (-1,02 рубля), днем курс поднимался до 66,67 руб.

В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+5,4%), "Интер РАО" (+4,5%), "ЛУКОЙЛа" (+4,2%), "Россетей" (+3,8%), Сбербанка (+3,7%), "РусАла" (+3,6%), "ФСК ЕЭС" (+3,2%), "РусГидро" (+3,1%), "Роснефти" (+2,9%), "Норникеля" (+2,8%), "Татнефти" (+2,2%), "Газпрома" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Башнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%).

Просели акции "Мосбиржи" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1%), "Распадской" (-1%), "Ростелекома" (-0,6%), АФК "Система" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "ТГК-2" (+39% и +21,3% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+18,8% и +17,8% "префы"), "МГТС" (+13,1%), ПАО "Электроцинк" (+12,4%), "Квадры" (+6,6% и +6,3% "префы"), "ТГК-14" (+5,5%).

Подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (-2,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-2,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (-1,7%), "Якутскэнерго" (-1,4%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,4%), ГДР TCS Group Holding (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,771 млрд рублей (из них 21,084 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 19,696 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы взлетели на 4,5-5,1% на ожиданиях, что мировые центробанки и правительства государств примут меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса.

Во вторник в Азии индексы подросли за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,2-2,4%), но забуксовала Америка (индекс S&P 500 прибавляет всего 0,1%).

Накануне глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Японии, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО.

Во вторник ЦБ Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Помимо этого, его глава Филип Лоу заявил во вторник, что центробанк может продолжить смягчение политики.

Министры финансов стран "большой семерки" (Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада) по итогам телеконференции во вторник заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах.

Федеральная резервная система США во вторник экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых. Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

"В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта", - сообщается в документе. Также в нем отмечается, что "основы экономики США остаются стабильными".

Решение о снижении ставки было принято членами FOMC единогласно.

Нефть во вторник продолжила рост, начавшийся накануне на ожиданиях встречи ОПЕК+ 5-6 марта; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $2,3 выше уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $53,13 за баррель (+2,4% и +4,5% в понедельник), апрельская цена WTI - $48,13 за баррель (+3% и +4,5% накануне).

Почти все эксперты и трейдеры (27 из 29), опрошенные Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+, которые проведут встречу на этой неделе, примут решение о дополнительном сокращении добычи. В среднем они прогнозируют дополнительное снижение добычи на 750 тыс. б/с.

Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил накануне журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 тыс. б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года.