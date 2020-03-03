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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:34

Максимов из Минэкономразвития назначен замминистра финансов РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тимур Максимов, занимавший должность замглавы Минэкономразвития, назначен заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Максимову 34 года, он выпускник Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Несколько лет был помощником главы Минфина Антона Силуанова (в этом качестве он занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациям и международными банками развития).

В 2017 году, после того, как в ведение министерства перешла Федеральная таможенная служба, Максимов стал замруководителя ведомства. В октябре 2018 года он был назначен заместителем министра экономического развития, курировал департаменты, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность и торговые переговоры.

14 февраля источник "Интерфакса" сообщал, что Сергей Сторчак, один из трех действующих заместителей министра финансов РФ, занимавших этот пост еще при Алексее Кудрине, в ближайшее время может покинуть Минфин. На место Сторчака, по словам собеседника агентства, предполагалось назначить Максимова.

Тимур Максимов Михаил Мишустин Минэкономразвития РФ Минфин РФ

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