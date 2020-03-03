Максимов из Минэкономразвития назначен замминистра финансов РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тимур Максимов, занимавший должность замглавы Минэкономразвития, назначен заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Максимову 34 года, он выпускник Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Несколько лет был помощником главы Минфина Антона Силуанова (в этом качестве он занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациям и международными банками развития).

В 2017 году, после того, как в ведение министерства перешла Федеральная таможенная служба, Максимов стал замруководителя ведомства. В октябре 2018 года он был назначен заместителем министра экономического развития, курировал департаменты, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность и торговые переговоры.

14 февраля источник "Интерфакса" сообщал, что Сергей Сторчак, один из трех действующих заместителей министра финансов РФ, занимавших этот пост еще при Алексее Кудрине, в ближайшее время может покинуть Минфин. На место Сторчака, по словам собеседника агентства, предполагалось назначить Максимова.