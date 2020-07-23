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Источник узнал о скором уходе из Минфина многолетнего куратора международных отношений

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Руководитель департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев на следующей неделе уйдет из ведомства, рассказал источник "Интерфакса" в Минфине.

Он был в команде замминистра Сергея Сторчака, который курировал, в частности, работу департамента международных финансовых отношений. Сторчак ушел из Минфина в марте.

Андрей Бокарев родился в 1974 году в Москве, окончил Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова и Дипломатическую академию МИД России. В Минфине он работал с 2002 года, занимаят должности от специалиста по сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ), международными финансовыми и экономическими организациями, заместителя начальника отдела международного сотрудничества до директора департамента международных финансовых отношений (был назначен на эту должность в 2009 году).

В частности, Бокарев участвовал в подготовке позиции Москвы по вопросам, обсуждаемым и реализуемым финансовой G20, по вопросам, касающимся членства России в МВФ и Всемирном банке, в работе таких многосторонних институтов, как БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), в двусторонних переговорах. Также курировал он курировал работу Минфина по повышению финансовой грамотности населения.

Минфин Андрей Бокарев Сергей Сторчак

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