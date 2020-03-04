Рубль начал торги среды ростом к доллару и евро

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю снижаются на "Московской бирже" в среду утром в ожидании дальнейших мер поддержки финансовых рынков со стороны ведущих центробанков мира из-за рисков замедления глобальной экономики в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,88-66,44 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 11 копеек, до 65,93 рубля. Евро подешевел на 23 копейки до 73,55 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 16,4 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,37 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 39,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая рост позитивных настроений глобальных инвесторов, обусловленный намерением ведущих центробанков мира оказать поддержку рынкам в условиях замедления глобальной экономики из-за эпидемии коронавируса. Поддержку рублю также оказывает рост цен на нефть.

3 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США экстренно снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года.

В ходе пресс-конференции после этого решения глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что основы экономики США остаются стабильными, но вирус принес новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет экономике оставаться сильной, полагает он. При этом он отметил, что не было никаких политических соображений при решении снизить ставку. "Мы всегда будем принимать решения в интересах американского народа", - заявил Пауэлл.

По его оценке COVID-19 будет оказывать давление на экономическую активность, но непонятно, как долго. Он отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривал ли FOMC другие инструменты, помимо снижения ставки. "Мы рассматриваем все наши инструменты, но в текущем контексте - нет", - сказал председатель Федрезерва.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего сокращения ставки, Пауэлл сказал, что, как и говорилось в заявлении FOMC, "мы готовы использовать наши инструменты и действовать надлежащим образом в зависимости от поступающих новостей".

Ранее во вторник страны G7 заявили о готовности принять меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах. "Мы, министры финансов и главы центральных банков G7, внимательно следим за распространением COVID-19 и его влиянием на рынки и экономические показатели", - говорилось в сообщении.

Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил о возможности скоординированных действий G7 в будущем. По его словам, заявление "семерки" было декларацией общей поддержки на высоком уровне. Представители G7 "собрались вместе как группа и сказали, что мы будем использовать все возможности" для того, чтобы оказать поддержку экономике, отметил руководитель ФРС.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на новостях о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,02%, до $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 1,17% - до $47,73 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 000 до 1 млн б/с во втором квартале.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 000. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92 500 человек, сообщила South China Morning Post.

Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. 5 марта пройдет конференция министров ОПЕК, 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.