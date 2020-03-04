Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,3-2%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips вслед за упавшей накануне фондовой Америкой, несмотря на попытку Федрезерва США поддержать рынок путем экстренного снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,3-2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2784,26 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1330,67 пункта (-2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 65,92 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели рублевые акции "Яндекса" (-2,6%), "Ростелекома" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Мобильных телесистем" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "Татнефти" (-1,7%), "РусАла" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "Роснефти" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), Сбербанка (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,3%), "РусГидро" (-1,1%), "Газпрома" (-1,1%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,1%).

В США индексы во вторник упали на 2,8-3%, несмотря на попытку Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать рынок. Экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла скорее напугали трейдеров, чем успокоили их, пишет MarketWatch.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Комментируя решение ФРС, Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Первоначальная реакция рынка акций на решение ФРС была позитивной, индексы резко выросли, однако быстро перешли к снижению и усилили падение после пресс-конференции Пауэлла.

Подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов. В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), хотя "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%).

Аналитики ожидают, что Банк Кореи может также снизить ставку после того, как глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ, пишет Bloomberg. На заседании, прошедшем 27 февраля, Банк Кореи не стал снижать ставку, заявив, что распространение коронавируса в стране может достигнуть пика в марте. Некоторые аналитики полагают, что регулятор впервые со времен финансового кризиса 2008 года может провести внеочередное заседание.

Тем временем министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что власти страны намерены выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан.

Нефть утром в среду растет на новостях о рекомендациях экспертов ОПЕК+ усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с, однако цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $52,44 за баррель (+1,1% и -0,1% накануне), апрельская цена WTI - $47,73 за баррель (+1,2% и +0,9% во вторник).

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. В четверг, 5 марта, пройдет конференция министров ОПЕК, а 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.

Тем временем Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 тыс. б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 тыс. б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.

Bank of America, в свою очередь, ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $54 за баррель против ранее ожидавшихся $62 за баррель.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что внеплановое смягчение денежной политики ФРС США дает основания для восстановления спроса на бумаги развивающихся рынков. Вместе с тем, действия ФРС отражают повышенную озабоченность последствиями распространения коронавируса, и пока остается вопрос, окажутся ли меры монетарного стимулирования достаточными, чтобы компенсировать эти последствия для экономики.

Первой реакцией рынка на снижение ставки ФРС стали рост цен на золото и снижение доходностей по госдолгу США, что можно трактовать как доминирование "защитных" активов в предпочтениях инвесторов. На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оставаться под давлением после снижения ставки ФРС, но ситуация в глобальной экономике пока недостаточно определенна, чтобы говорить об основаниях для заметного ослабления доллара к рублю, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, снижение ставки ФРС до диапазона 1,0-1,25% резко увеличивает отрицательную доходность доллара и увеличивает разрыв доходности с рублем. Реакция американского фондового рынка оказалась далеко не оптимистичной. По сути, ФРС подтверждает, что экономическое влияние коронавируса будет негативным. Или на рынке уже запахло недоверием к положению крупных финансовых организаций, что потребовало срочных мер от американского регулятора.

Экстренное снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов является весьма редким событием в истории ФРС. По сути, это лишь восьмой случай и первый с осени 2008 года. Поэтому данная мера больше напугала участников торгов тем, что регулятор нашел ситуацию критически серьезной. Возможно, что речь идет не о борьбе с самим вирусом, а уже о спасении тех, "кто слишком большой, чтобы разориться". В США также состоялся "супервторник", в рамках которого проходили предварительные голосования по выбору лидера демократов. Многие отмечают, что Берни Сандерс, наиболее левый из всех, стал главной мишенью для критики, а победителем большинства голосований в этот день оказался Джо Байден.

Нефть в среду продолжает рост. Ночью API сообщил, что на неделе до 27 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,7 млн баррелей, а запасы бензина упали на 3,9 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,7 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут от Минэнерго США отчета о росте запасов нефти на 3,5 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 2,8 млн баррелей. В любом случае, отчет API оказался в пользу "быков", которые также получили дополнительное преимущество за счет снижения ставки ФРС. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу еще на 1 млн б/с вместо предыдущего предложения о сокращении на 0,6 млн б/с. Вероятно, что решение будет ограничено во времени, но менее значимое снижение производства разочарует рынок. В Morgan Stanley снизили прогноз средней цены Brent во II квартале до $55 за баррель. Если это будет так, то производители могут остаться довольными, поскольку участились прогнозы не только замедления роста спроса, но и его падения.

ФРС повысила актуальность инвестиций в рискованные активы, так как доходность доллара без риска стала строго отрицательной. На этом фоне должна повыситься привлекательность рублевых активов. Нефть дорожает на ожиданиях более радикального сокращения добычи в ОПЕК+. Впрочем, пока в мире ужасаются по поводу коронавируса, распространение его в Китае существенно замедляется. Российский рынок акций в среду попытается подрасти, отыгрывая решение ФРС, считает Кочетков.