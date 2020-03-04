Рубль растерял рост первой половины дня

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Доллар перешел к небольшому повышению после заметного ослабления в первой половине дня, евро заметно сократил темпы падения на Московской бирже в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамике к основным валютам, следующих за динамикой евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 66,11 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,0 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,64 руб./EUR1, подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,3 копейки - до 69,5 рубля.

Статистика из США оказалась заметно лучше ожиданий

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером растерял рост первой половины дня и демонстрирует лишь небольшую разнонаправленную динамику к основным валютам, следуя за изменениями евро к доллару на глобальном рынке. Котировки американской валюты подросли после выхода данных статистики, оказавшихся заметно лучше ожиданий.

В среду были опубликованы данные отраслевой организации ADP Employer, согласно которым, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 183 тыс. Средний прогноз аналитиков предполагал меньшее увеличение - на 170 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале увеличился до 57,3 пункта с 55,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 54,8 пункта. Текущее значение индикатора является максимальным за год.

Мировые ЦБ положительно влияют на рисковые активы

Определенное положительное влияние на рисковые активы продолжают оказывать действия мировых центробанков по смягчению своей денежно-кредитной политики (ДКП). Так, в среду Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) снизило базовую процентную ставку на 0,5 п.п. - до 1,5%.

Банк Кореи заявил в среду, что будет оценивать такие изменения, как снижение ставки ФРС, при определении своей денежно-кредитной политики. Ранее глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ. Как пишет Bloomberg, заявление по итогам встречи было опубликовано позже изначально запланированного времени, что может свидетельствовать о том, что некоторые участники встречи настаивали на более решительных действиях.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник, 3 марта, опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

В среду первый зампред Банка России Ксения Юдаева прокомментировала влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику. По ее словам, пока прямое влияние минимально, ЦБ РФ готов в случае необходимости применять инструменты для поддержания финансовой и экономической стабильности.

Российский регулятор, как и любой другой центральный банк, в первую очередь заботится о минимизации и купировании связанных с коронавирусом рисков. "Что касается финансовой стабильности, то все инструменты у нас есть, инструменты быстрого реагирования, давно разработаны, неоднократно раньше использовались. Мы, безусловно, готовы при необходимости задействовать те инструменты, которые будут нужны", - заявила первый зампред ЦБ.

Во вторник, 3 марта, лидеры стран "большой семерки" заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах. В сообщении, опубликованном по итогам телефонной конференции, говорилось, что центральные банки государств "семерки" продолжат полностью выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост, а также сохраняя устойчивость финансовой системы.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, 2 марта, что Центробанк готов принять "надлежащие" меры в случае необходимости, чтобы поддержать экономику еврозоны, рост которой сдерживается распространением коронавируса. По словам Лагард, быстрое повышение заболеваемости "создает риски для экономического прогноза".

Решение американского Центробанка пошло на пользу рублю

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер", Chartered Financial Analyst (CFA) Алексей Корнилов, вчерашнее решение ФРС США о снижении процентной ставки на 50 б.п. способствовало укреплению рубля. "Решение американского центробанка призвано смягчить негативные последствия коронавируса на экономику США и темпы экономического роста в мире в целом. Снижение ставки уменьшает эти риски, способствуя тем самым укреплению рубля", - отметил Корнилов.

"С одной стороны, превентивное снижение процентной ставки ФРС, безусловно, является положительным фактором для развивающихся рынков и рубля. Даже если в моменте эффект от решения ФРС был достаточно быстро отыгран, снижение ставки сразу на 50 б.п. в дальнейшем будет ограничивать отток капитала с развивающихся рынков и даст больший простор локальным центробанкам для стимулирующих мер в случае неблагоприятных условий. С другой стороны, меры финансового стимулирования пока не представляются объективным решением проблемы, и серьезность действий ФРС в виде столь раннего снижения процентной ставки сразу на 50 б.п. лишь усиливает тревогу инвесторов в отношении угрозы коронавируса для мировой экономики", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Аналогичная ситуация складывается и для российского рынка, а также дальнейших действий Банка России. Безусловно, снижение ставки в США на 50 б.п. расширяет потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России в текущем году. С другой стороны, финансовое стимулирование на внешних рынках не решает проблемы распространения коронавируса, которая, в свою очередь, остается главной угрозой для стабильности рубля и соответственно представляет основную инфляционную угрозу для российского рынка", - добавил Кравченко.

Дополнительная поддержка для рубля

Дополнительную поддержку в течение дня рубль получал от роста цен на нефть и решения Минфина РФ снизить в марте объем покупки валюты до минимума с конца 2017 года. Ведомство сообщило, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей.

Ежедневный объем покупки валюты в этот период на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день. За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).

"В ближайшие недели нервное движение может сохраниться, однако на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$1 в ближайшее время. Поддержку российской валюте окажет снижение объема закупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила в марте - суммарный объем составит 133,3 млрд рублей против 214,2 млрд рублей в феврале. Ослабление до 68 руб./$1 и выше в текущем положении маловероятно, однако возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ситуация с нефтью

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду, поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия добивается дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве повысились на 0,54% - до $52,14. Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,17% - до $47,73 за баррель.

Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале, сообщали ранее делегаты.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране за минувшую неделю. Запасы нефти увеличились на 785 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 3,5 млн баррелей.

При этом данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за минувшую неделю на 1,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 36,53 копейки, до 66,0784 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,16 копейки, до 73,7369 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 54,18 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,8798 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 30,35 копейки и составил 65,9065 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 787,212 млн, из которых $987 млрд 9 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 799,312 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 41,67 копейки, до 73,44 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 38,16 копейки и составил 73,4102 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR975,055 млн, из которых EUR211,541 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR763,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном слегка повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,22% годовых, ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на отметке 6,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.