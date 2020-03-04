ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пока прямое влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику минимальное, ЦБ РФ готов в случае необходимости применять инструменты для поддержания финансовой и экономической стабильности, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

По ее словам, ситуация с коронавирусом влияет на Россию косвенно, через изменение экономической обстановки в других странах. Она вместе с тем добавила, что "в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильна". "Но при этом она (ситуация - ИФ), конечно же, требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений", - сказала Юдаева.

Российский регулятор, как и любой другой центральный банк, в первую очередь заботится о минимизации и купировании связанных с коронавирусом рисков. "Что касается финансовой стабильности, то все инструменты у нас есть, инструменты быстрого реагирования, давно разработаны, неоднократно раньше использовались. Мы, безусловно, готовы при необходимости задействовать те инструменты, которые будут нужны", - заявила первый зампред ЦБ.

Что касается денежно-кредитной политики (ДКП), то Банку России еще предстоит уточнить и оценить масштаб влияния появившихся новых проинфляционных рисков. "Пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать, но, конечно, появились новые проинфляционные риски. Правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания. Мы также будем следить за развитием ситуации в мировой экономике, на финансовых рынках, в частности, за ситуацией с глобальными процентными ставками и премиями за риск", - подчеркнула Юдаева.

"При принятии решения о ДКП мы будем ориентироваться и на новые оценки сценариев развития российской экономики, и на баланс рисков для экономики и для инфляции", - добавила первый зампред ЦБ.

Ранее в марте министр экономического развития Максим Решетников говорил, что влияние коронавируса на мировую экономику оказалось глубже первоначальных ожиданий. Решетников добавил, что его ведомство к 9 апреля внесет в правительство уточненный сценарий социально-экономического прогноза РФ на 2020-2022 годы, где в большой степени учтет фактор влияния новой инфекции из Китая на мировую экономику.

ФРС США во вторник, 3 марта, на внеочередном заседании из-за связанных с коронавирусом рисков неожиданно снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых. Это решение повысило вероятность очередного снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании, отметили некоторые аналитики.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ДКП пройдет 20 марта. Оно будет не опорным, то есть не будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей, доклада о ДКП и пресс-конференцией председателя Банка России.

Банк России в 2019 году снизил ключевую ставку пять раз - до 6,25%: четыре раза (в июне, июле, сентябре и декабре) на 25 б.п. и один раз (в октябре) на 50 б.п. В 2020 году ЦБ продолжил смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), снизив ставку в феврале на очередные 25 б.п. - до 6,0%.