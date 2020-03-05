Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8-1,1%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips вслед за подскочившей вверх накануне, 4 марта, фондовой Америкой на политических новостях и оптимизме по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,8-1,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2858,1 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1358,62 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 66,08 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+3%), "Яндекса" (+2,4%), АФК "Система" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Распадской" (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Норникеля" (+0,9%). Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,5%).

Политические успехи Байдена оказали поддержку американскому рынку

В США индексы накануне, 4 марта, подскочили на 3,9-4,5%, поддержку рынку оказала новость об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Штатах, а также сохраняющийся оптимизм в связи с решением Федрезерва на этой неделе снизить ключевую ставку.

Байден опережает своего основного соперника от Демократической партии Берни Сандерса в борьбе за участие в президентских выборах США. В "супервторник" Байден одержал победу в таких крупных штатах, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Миннесоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе - штате, сенатором от которого является Элизабет Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

Первоначально рынок отреагировал на решение ФРС по ставке пессимистично - фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Между тем впоследствии рынок стал восстанавливаться.

Опубликованные в среду статистические данные показали, что индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале достиг максимума за год. Индикатор деловой активности увеличился до 57,3 пункта с 55,5 пункта в предшествующем месяце, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 54,8 пункта.

Азиатские индексы растут

В Азии в четверг вновь преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%, китайский Shanghai Composite растет на 1,9%) на фоне оптимизма по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для экономики, но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,8%).

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25%, сославшись на последствия распространения коронавируса.

Нефть дорожает на новостях о борьбе с коронавирусом в США

Нефть утром в четверг дорожает после того, как в США был принят законопроект об экстренном выделении средств на борьбу с коронавирусом COVID-19; однако цена Brent находится на $0,55 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $51,75 за баррель (+1,2% и -1,4% в среду), апрельская цена WTI - $47,28 за баррель (+1,1% и -0,9% накануне).

Между тем мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал никакой рекомендации по итогам заседания в среду. Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду, 4 марта, вечером.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает роста рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми индексами, но отмечает, что оснований для устойчивого подъема пока недостаточно, поскольку глобальные индикаторы волатильности указывают на сохранение рисков. Статистика показывает, что выздоровление от вируса COVID-19 идет быстрее, чем появление новых случаев заражения, что можно считать благоприятным признаком, однако остается под вопросом, сумеет ли мировая экономика, пострадавшая от ограничительных мер в связи с распространением вируса, восстановиться столь же быстро. На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение доллара вниз к отметке 66 руб./$1 под влиянием внешнего фона.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, становится понятно, что коронавирус не является смертельной угрозой человечеству, а масштабные стимулирующие меры лишь продолжают размывать ценность денег. Вслед за Резервным банком Австралии, ЦБ Гонконга и ФРС свое слово сказал Банк Канады, который также снизил ставку на 50 базисных пунктов.

Также можно говорить о политическом моменте - Байден победил на предварительном голосовании в подавляющем большинстве штатов, где это голосование проводилось во вторник. Соответственно, его рассматривают, как весьма удобного кандидата для Трампа. Кроме того, другого демократа Берни Сандерса рассматривают в качестве социалиста, который может ограничить свободу бизнеса, включая сферу фармацевтики. Конгрессе принял межпартийное решение о финансировании на $8 млрд для борьбы с коронавирусом. "Бежевая книга" ФРС показала некоторое влияние на экономическую активность со стороны коронавирусной проблемы, но в большей степени относительно спроса на массовые мероприятия и посещения ресторанов азиатской кухни.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд готов выделить $50 млрд на глобальную борьбу с коронавирусом. Соответственно, можно говорить о реальных скоординированных мерах со стороны регуляторов и международных финансовых организаций. Нефть продолжают поддерживать надежды на действия ОПЕК+. Накануне даже появились слухи о том, что некоторые члены предложили дополнительно снизить добычу на 1,5 млн б/с. Впрочем, против этого выступили РФ и Казахстан. Однако российская сторона готова обсуждать менее радикальные меры. В США статистика Минэнерго по запасам оказалась вполне позитивной для "быков". ОПЕК по итогам саммита 5-6 марта примет решение по дополнительным мерам поддержки ценовой стабильности нефти. Если же соглашение развалится, то стоимость барреля может легко дойти до уровня более высокой сговорчивости участников ОПЕК+, считает Кочетков.