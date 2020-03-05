Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Палата представителей США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 стоимостью 8,3 млрд долларов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным Axios, за законопроект проголосовали 415 членов нижней палаты американского Конгресса, против - только двое.

Эпидемия коронавируса

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на 3 млрд долларов, еще 2,2 млрд долларов выделят Центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию инфекции. Кроме того, 1 млрд долларов, как отмечает WSJ, США направят на борьбу с коронавирусом за границей.

Издание напоминает, что Белый дом изначально планировал потратить на эти цели втрое меньше - 2,5 млрд, однако американские законодатели указали, что этого слишком мало. Президент США Дональд Трамп в итоге заявил, что подпишет любой законопроект, который одобрит Конгресс.

Кроме того, WSJ пишет о споре вокруг стоимости разрабатываемой в США вакцины от COVID-19 между демократами и республиканцами. Первые настаивали на том, чтобы у препарата была "доступная" цена, вторые же указывали, что контролирование стоимости может замедлить разработку. Итоговый вариант законопроекта предусматривает выделение 300 млн долларов на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

Еще одной статьей расходов в документе стало включение телемедицины в американскую национальную программу медицинского страхования Medicare. По оценке управления Конгресса США по бюджету, на это потребуется еще примерно 500 млн долларов.

В США, по последним данным, зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

Хроника коронавируса. Март.

10
4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.
США Палата представителей Конгресс

Новости по теме

Новости

ЕС решительно настроен защищать свои границы от нелегальной миграции

ЕС решительно настроен защищать свои границы от нелегальной миграции
Выборы в США - 2020

Байден лидирует в 10 из 14 штатов по итогам "супервторника"

Турция отвергла обвинения в шантаже Евросоюза нелегальными мигрантами

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Рада назначила новых глав МИД и Минобороны Украины

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины

Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины
Выборы в США - 2020

Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Рада проголосовала за отставку премьера Украины Гончарука

Рада проголосовала за отставку премьера Украины Гончарука

Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');