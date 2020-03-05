Палата представителей США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 стоимостью 8,3 млрд долларов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным Axios, за законопроект проголосовали 415 членов нижней палаты американского Конгресса, против - только двое.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на 3 млрд долларов, еще 2,2 млрд долларов выделят Центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию инфекции. Кроме того, 1 млрд долларов, как отмечает WSJ, США направят на борьбу с коронавирусом за границей.

Издание напоминает, что Белый дом изначально планировал потратить на эти цели втрое меньше - 2,5 млрд, однако американские законодатели указали, что этого слишком мало. Президент США Дональд Трамп в итоге заявил, что подпишет любой законопроект, который одобрит Конгресс.

Кроме того, WSJ пишет о споре вокруг стоимости разрабатываемой в США вакцины от COVID-19 между демократами и республиканцами. Первые настаивали на том, чтобы у препарата была "доступная" цена, вторые же указывали, что контролирование стоимости может замедлить разработку. Итоговый вариант законопроекта предусматривает выделение 300 млн долларов на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

Еще одной статьей расходов в документе стало включение телемедицины в американскую национальную программу медицинского страхования Medicare. По оценке управления Конгресса США по бюджету, на это потребуется еще примерно 500 млн долларов.

В США, по последним данным, зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались.