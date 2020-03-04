Мониторинговый комитет ОПЕК+ "притормозил" с рекомендациями по нефти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду пока не дал никакой рекомендации, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"Притормозили", - сказал собеседник агентства.

Ранее корреспонденты, которые дежурят у офиса картеля в Вене, сообщили, что заседание комитета покинул министр энергетики России Александр Новак и оно продолжилось без него. После появления новостей об этом цены на нефть эталонных марок начали дешеветь.

Позже, после завершения заседания JMMC, из здания вышли министры ОАЭ, Кувейта, Венесуэлы, Казахстана. Никто из делегатов не прокомментировал решение комитета.

Как сообщали западные СМИ со ссылкой на свои источники, Россия на этом заседании готова была обсуждать продление сделки на текущих объемах до конца года. СМИ также отмечали, что Саудовская Аравия предлагала увеличить сокращение нефтедобычи больше, чем рекомендовал технический комитет (то есть на 0,6-1 млн баррелей в сутки во втором квартале, продлив текущее сокращение на весь год).

При этом Саудовская Аравия предлагала углубить сокращение на 1,2 млн б/с и даже на 1,5 млн б/с.