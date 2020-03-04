Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Мониторинговый комитет ОПЕК+ "притормозил" с рекомендациями по нефти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду пока не дал никакой рекомендации, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"Притормозили", - сказал собеседник агентства.

Ранее корреспонденты, которые дежурят у офиса картеля в Вене, сообщили, что заседание комитета покинул министр энергетики России Александр Новак и оно продолжилось без него. После появления новостей об этом цены на нефть эталонных марок начали дешеветь.

Позже, после завершения заседания JMMC, из здания вышли министры ОАЭ, Кувейта, Венесуэлы, Казахстана. Никто из делегатов не прокомментировал решение комитета.

Как сообщали западные СМИ со ссылкой на свои источники, Россия на этом заседании готова была обсуждать продление сделки на текущих объемах до конца года. СМИ также отмечали, что Саудовская Аравия предлагала увеличить сокращение нефтедобычи больше, чем рекомендовал технический комитет (то есть на 0,6-1 млн баррелей в сутки во втором квартале, продлив текущее сокращение на весь год).

При этом Саудовская Аравия предлагала углубить сокращение на 1,2 млн б/с и даже на 1,5 млн б/с.

ОПЕК+ Вена Австрия

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения

Доходности гособлигаций крупнейших стран обновили исторические минимумы

Доходности гособлигаций крупнейших стран обновили исторические минимумы

ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Москва закупит без конкурса маски на 200 млн рублей

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,3-2%

Эпидемия коронавируса

Коронавирус привел к задержкам поставок электроники на несколько месяцев

Эпидемия коронавируса

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня
Эпидемия коронавируса

Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка пройдет виртуально из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');