Цены на нефть перешли к снижению на фоне разногласий в ОПЕК+

Brent подешевела до $50,8 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов в четверг на фоне разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Москве подешевели до $50,80 за баррель, что на $0,33 (на 0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на $0,12 (на 0,26%) - до $46,66 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительное снижение в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи во втором квартале на 1,5 млн б/с. По его словам, Москва в ходе заседания министерского комитета ОПЕК+ озвучила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал.

Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу нефти в одностороннем порядке - только вместе со странами, не входящими в картель.

"Это важный момент для ОПЕК+, поскольку отказ России завтра (поддержать сделку - ИФ) может толкнуть цены на нефть к минимумам времен финансового кризиса", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

На заседании ОПЕК отмечалось, что вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мировой экономики и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. В настоящее время прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн б/с по сравнению с 1,1 млн б/с в декабре 2019 года.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сказал, что вспышка коронавируса оказывает "непропорционально сильное" воздействие на нефтяные рынки из-за перебоев, наблюдающихся в транспортном секторе.

"Уже ясно, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на глобальную экономическую активность, - говорится в тексте, подготовленном к выступлению Бироля в комитете Сената по энергетике и природным ресурсам в Вашингтоне, который приводит агентство Bloomberg. - МЭА очень внимательно следит за ситуацией".