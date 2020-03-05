Страны ОПЕК согласились дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн б/с

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК на заседании в четверг согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн б/с для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он не уточнил, какой объем дополнительного снижения готовы взять на себя страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, поскольку Россия не поддерживала дополнительные сокращения.

По информации "Интерфакса", среди стран ОПЕК также не было полного консенсуса относительно существенного дополнительного снижения.

Исходя из пропорционального распределения дополнительной нагрузки, на страны, не входящие в ОПЕК, в таком случае придется порядка 580 тыс. б/с.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, страны ОПЕК ожидают, что при общем сокращении в 1,5 млн б/с страны не-ОПЕК обеспечат сокращение в 500 тыс. б/с.

На Россию в таком случае придется порядка 375 тыс. б/с дополнительного сокращения.