Министр нефти Ирана рассказал о договоренности стран ОПЕК по сокращению добычи нефти

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти на второй квартал 2020 года странами картеля на 1 млн б/с, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

По его словам, страны не-ОПЕК завтра обсудят сокращение добычи на 500 тыс. б/с.

В пресс-релизе ОПЕК говорится, что организация на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи нефти на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительную корректировку в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года. Дополнительная корректировка должна быть проведена пропорционально между странами ОПЕК (1 млн б/с) и странами не-ОПЕК (0,5 млн б/с).

Ранее источник сообщил, что страны ОПЕК на заседании в четверг согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн б/с для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19. Тогда он не уточнил, какой объем дополнительного снижения готовы взять на себя страны ОПЕК.

Между тем собеседник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант дополнительного сокращения нефтедобычи на второй квартал на 1,5 млн баррелей в сутки.

По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ озвучила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал. "Другие варианты Россия не обсуждала", - сказал собеседник "Интерфакса".

В четверг, отметил он, когда в Вене проходило заседание министров стран ОПЕК, этот вариант также не обсуждался.