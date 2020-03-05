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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Экономический форум должен был пройти в Петербурге 3-6 июня

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов, чьи слова передал журналистам его представитель.

Власти Санкт-Петербурга поддержали решение не проводить в этом году ПМЭФ из-за опасений распространения коронавируса. Вице-губернатор Евгений Елин выразил сожаление отменой форума, но подчеркнул, что безопасность в приоритете.

"Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города - это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение Правительства Российской Федерации ", - цитирует Елина пресс-служба Смольного.

ПМЭФ - крупнейшее мероприятие российской экономической повестки, в нем традиционно принимает участие президент страны. Аналогичное "премьерское" мероприятие, февральский форум в Сочи, также был отменен из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тогда, правда, была использована формулировка "перенос", сейчас же речь сразу идет именно об отмене мероприятия.

ПМЭФ-2020 должен был пройти 3-6 июня.

Петербург ПМЭФ

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