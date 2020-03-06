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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Красноярский экономический форум (КЭФ), намечавшийся на 19-21 марта, отложен на неопределенный срок из-за коронавируса, решило руководство региона. Об этом сообщил представитель администрации края Николай Базаров.

Эпидемия коронавируса

В 2020 году на КЭФ должны были обсудить вопросы опережающего развития регионов Сибири и реализацию комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

Организаторами форума выступают администрация губернатора Красноярского края, региональное правительство, Сибирский федеральный университет. Оператор форума - "Корпорация развития Енисейской Сибири".

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал около 700 участников. В 2008 году форум посещал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, а в 2012 году - Владимир Путин в статусе премьер-министра.

Вечером 5 марта стало известно, что из-за коронавируса отменяется Петербургский международный экономический форум. Такое решение принял оргкомитет в связи с тем, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Власти Петербурга поддержали это решение.

КЭФ Красноярский край Сибирь ПМЭФ Петербург

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