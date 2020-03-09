ЦБ РФ приостановил покупку валюты на 30 дней на фоне обвала нефти

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней из-за ситуации на нефтяном рынке, говорится в сообщении банка.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - отмечает ЦБ.

Приостановка распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на те покупки, которые были отложены в 2018 году.

Решение о возобновлении операций с валютой Банк России примет с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в марте. Центробанк также заявил, что на фоне обвала цен на нефть отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности.

Как сообщал Bloomberg, 9 марта цена на нефть обрушилась более чем на 30%. Это произошло на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. Соглашение перестает действовать 1 апреля.

По последним данным, цена на нефть Brent опустилась ниже $34 за баррель, на WTI - ниже $30 за баррель.

Еще в конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Банку России, несмотря на некоторое падение цен на нефть и снижение курса рубля, нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Оснований для этого тогда глава Минфина не увидел.

Однако в дальнейшем падение цен на нефть продолжилось, ускорившись в последние дни, что отразилось и на российском валютном рынке. Так, например, в минувшую пятницу, 6 марта, доллар США и евро уверенно дорожали на Московской бирже, обновляя вечером максимальные отметки с начала 2019 года; рубль стремительно слабел к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов от рисковых активов и обвального падения цен нанефть. Курс доллара США в 19:00 6 марта составил 68,08 руб (на 58,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов), евро - 77,09 руб. (подорожал на 1,19 рубля).

ЦБ в августе 2018 года из-за волатильности на рынках приостановил покупки валюты для Минфина до конца сентября, а в середине сентября продлил этот мораторий до конца 2018 года. Регулярные операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила Банк России возобновил с 15 января 2019 года, отложенные - с 1 февраля 2019 года (их объем составил $31,1 млрд, регулятор планирует проводить эти операции равномерно в течение тех лет с момента возобновления).