Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.

Минфин отмечает, что сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета. "Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей", - поясняет Минфин.

"В случае ослабления курса национальной валюты относительно прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар в текущем году) сопутствующее увеличение базовых нефтегазовых доходов бюджета в текущем году может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях. "При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд рублей", - говорится также в сообщении.

В соответствии с планом заимствований на 2020 год, чистое привлечение на внутреннем рынке должно составить 1,7 трлн рублей, валовое - 2,3 трлн рублей.

Рублю помогут

Рубль не останется один на один с катастрофическим обвалом цен на нефть из-за развала коалиции ОПЕК+, пообещал российский Минфин.

Сейчас при превышении цены отсечения ($42,4) в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина покупает валюту на рынке. ЦБ уже не раз приостанавливал действие этого механизма, чтобы сгладить волатильность на рынке, так же он поступил и сейчас, объявив 9 марта о 30-дневной паузе.

В заявлении, опубликованном на сайте, Минфин РФ напомнил про обратный принцип действия механизма бюджетного правила.

"Опасения относительно значительного сокращения потребления энергоносителей вследствие замедления мировой экономики и сокращения транспортных потоков привели к снижению цен на нефть марки Urals ниже базового уровня установленного бюджетным правилом. В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые, согласно механизму бюджетного правила, финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке", - заявило ведомство.

"Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты", - заявил Минфин.

Перед тем, как выйти из сделки с Саудовской Аравией (что на фоне снижения спроса из-за коронавируса предсказуемо вело к обвалу цен на нефть), российские власти подсчитали свои ресурсы на период дешевых энергоресурсов, следует из сообщения Минфина.

"В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", - говорится в сообщении.

В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать 1% ВВП, напомнил Минфин.