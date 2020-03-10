Рубль пытается стабилизироваться после резкого падения в начале торгов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль после резкого падения к доллару и евро в начале торгов во вторник спустя 40 минут пытается стабилизоваться благодаря наметившемуся улучшению настроений на мировых рынках и объявленных действий ЦБ РФ и Минфина по урегулированию ситуации на внутреннем финансовом рынке.

Так, если в начале торгов курс доллара достигал отметки 72,99 руб., что было максимумом с марта 2016 года, то к 10:40 его курс составил 72,02 руб. (+3,45 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро, колебавшийся при открытии торгов в основном у отметки 82,7 руб. (на несколько секунд курс поднимался до 85 руб.), к 10:40 составил 81,8375 руб. (+4,33 рубля). Таким образом, доллар и евро потеряли порядка 1 рубля с максимальных уровней начала дня. В понедельник торги валютами на Московской бирже не проводились в связи с праздничным днем, а на мировом рынке Forex курс доллара к рублю локально превышал отметку 75 руб., евро поднимался выше уровня 85 руб.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках, после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Инвесторы пристально следят за распространением коронавируса COVID-19, а также за ценовой войной на нефтяном рынке, которая привела к обрушению стоимости нефти в понедельник. Цены на нефть в понедельник обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Вместе с тем нефтяные цены во вторник частично отыгрывают понесенные в понедельник потери, фьючерсы на Brent растут почти на 5%, находясь вблизи отметки $36 за баррель. Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30, и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:40 по московскому времени выросли на 4,77% - до $36 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже поднялись на 4,98% - до $32,68 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение стало рекордным с 1991 года.

ЦБ РФ решил поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть посредством упреждающей продажи валюты. "Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", - говорится в заявлении ЦБ. Регулятор пока не раскрыл параметры планируемых продаж. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - заявил Банк России. Ранее, в понедельник, Банк России сообщил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.