ЦБ пообещал сделать все для минимизации последствий внешних шоков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - У Банка России достаточно большой набор возможных мер для стабилизации ситуации, регулятор будет делать все возможное, чтобы снизить влияние внешних шоков на российскую экономику и финансовую систему. Это пообещала в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она напомнила, что меры ЦБ по стабилизации уже не раз использовались "и даже в более тяжелых ситуациях". По ее словам, финансовая система страны уже успела убедиться, что эти меры работают и позволяют стабилизировать обстановку.

После обвала цен на нефть и последовавшим обрушением мировых рынков российские биржи открылись 9 марта резким падением курса рубля и биржевых индексов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб./$1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар оказался на максимуме с марта 2016 года. Евро подорожал до 82,5 руб./EUR1 (+4,99 рубля), максимум с конца февраля 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,57 рубля к уровню закрытия пятницы, до 77,17 рубля.

Затем доллар и евро скорректировались вниз примерно на рубль. К 10:40 курс доллара составил 72,02 руб. (+3,45 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро, колебавшийся при открытии торгов в основном у отметки 82,7 руб. (на несколько секунд курс поднимался до 85 руб.), к 10:40 составил 81,8375 руб. (+4,33 рубля).

9 марта регулятор объявил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.

10 марта утром ЦБ сообщил, что начнет валютные интервенции на внутреннем рынке для поддержания курса рубля.

Также во вторник ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей после колебаний обменных курсов и цен финансовых активов, произошедших днем ранее. Еще регулятор увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 млрд.

Кроме того, Банк России объявил о дополнительных мерах по защите бизнеса от последствий вспышки коронавируса. В частности, меры поддержки затронут банки, транспортных, туристических и фармацевтических компаний.