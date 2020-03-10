Новак заявил, что Россия может быстро нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с

Министр считает, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе - до 500 тыс. б/с, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Несмотря на волатильность, наша отрасль остается конкурентоспособной, у нас в мире одни из наиболее низких затрат по добыче нефти, мы конкурентоспособны на рынках. Что касается добычи, думаю, компании сегодня будут пересматривать свои инвестиционные планы и свои объемы производственной программы", - добавил он.

Министр отметил, что существенный рост нефтяного рынка на минувших выходных был ожидаемым и вызван тем, что Saudi Aramco предложила своим покупателям скидку к цене нефти в $6-8 за баррель, но сейчас все немного успокоилось. Он считает, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Новак подчеркнул, что необходимо оценивать меры, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом, поскольку это влияет на спрос на нефть.

Кроме того, заметил министр в интервью телеканалу "Россия 24", при более низких ценах всегда наблюдается рост спроса, но пока рынок остается волатильным.

По словам министра, Россия готова продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК. "Двери не закрыты", - заявил Новак. То, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не продлено с апреля текущего года, "не означает, что мы в дальнейшем не можем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК". "Подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", - сказал он.

"При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи, и договоренности могут быть достигнуты новые. Очередные встречи мы запланировали в мае-июне для того, чтобы оценить ситуацию на рынке", - уточнил Новак.

"Сейчас наша задача - оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках с тем, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторить", - добавил министр.

Накануне произошел обвал мировых цен на нефть после провала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и решения Саудовской Аравии увеличить предложение на рынке и снизить цены.

Во вторник Saudi Aramco объявил, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с.