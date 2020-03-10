Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Новак заявил, что Россия может быстро нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с

Министр считает, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе - до 500 тыс. б/с, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Несмотря на волатильность, наша отрасль остается конкурентоспособной, у нас в мире одни из наиболее низких затрат по добыче нефти, мы конкурентоспособны на рынках. Что касается добычи, думаю, компании сегодня будут пересматривать свои инвестиционные планы и свои объемы производственной программы", - добавил он.

Министр отметил, что существенный рост нефтяного рынка на минувших выходных был ожидаемым и вызван тем, что Saudi Aramco предложила своим покупателям скидку к цене нефти в $6-8 за баррель, но сейчас все немного успокоилось. Он считает, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Новак подчеркнул, что необходимо оценивать меры, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом, поскольку это влияет на спрос на нефть.

Кроме того, заметил министр в интервью телеканалу "Россия 24", при более низких ценах всегда наблюдается рост спроса, но пока рынок остается волатильным.

По словам министра, Россия готова продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК. "Двери не закрыты", - заявил Новак. То, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не продлено с апреля текущего года, "не означает, что мы в дальнейшем не можем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК". "Подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", - сказал он.

"При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи, и договоренности могут быть достигнуты новые. Очередные встречи мы запланировали в мае-июне для того, чтобы оценить ситуацию на рынке", - уточнил Новак.

"Сейчас наша задача - оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках с тем, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторить", - добавил министр.

Накануне произошел обвал мировых цен на нефть после провала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и решения Саудовской Аравии увеличить предложение на рынке и снизить цены.

Во вторник Saudi Aramco объявил, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с.

Александр Новак

Новости

Котировки "Норникеля" выросли на 5%

Минэкономразвития спрогнозировало ускорение годовой инфляции в России уже в марте

Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с

Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с

Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть во втором квартале до $35 за баррель

Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"

Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Рубль пытается стабилизироваться после резкого падения в начале торгов

Goldman Sachs ухудшил прогноз цены на Brent до $30 за баррель во II и III кварталах

Goldman Sachs ухудшил прогноз цены на Brent до $30 за баррель во II и III кварталах

Рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов к уровню февраля-марта 2016 года

Рынок акций РФ открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10-10,9%

Рынок акций РФ открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10-10,9%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');