Новак заявил, что для России сотрудничество с ОПЕК+ еще возможно

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Отказ от продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи не означает, что Россия в дальнейшем не может сотрудничать со странами, входящими и не входящими в картель, заявил на канале "Россия 24" министр энергетики Александр Новак.

Участники ОПЕК+ запланировали очередные встречи в мае и июне, чтобы оценить ситуацию на рынке, сказал он.

"Подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", -добавил министр.

По его словам, у российской стороны остаются различные инструменты по воздействию на рынок нефти, в том числе сокращение и увеличение добычи, "и договоренности могут быть достигнуты новые".

Сейчас он назвал главной задачей оперативную реакцию на сложившуюся ситуацию и меры по максимальному нивелированию последствий.

В минувшую пятницу стало известно, что Россия отказалась поддержать продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия вслед за этим решила нарастить добычу нефти и снизить цены. В понедельник на этой информации произошел обвал мировых котировок нефти. 9 марта Новак назвал реакцию рынка предсказуемой.