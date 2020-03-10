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Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с

Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с, сообщается в пресс-релизе компании.

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Это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на источники, что по меньшей мере три покупателя саудовской нефти запросили на 30-50% больше объемов в апреле, чем планировали ранее. Это обусловлено резким снижением цен на поставки нефти в следующем месяце.

Два из трех покупателей (оба - НПЗ из стран северо-восточной Азии) намерены переработать часть дополнительных объемов нефти, а остальное оставить в хранилищах, сообщили источники агентства.

Между тем аналитики отмечают, что дополнительные закупки нефти потребителями у Саудовской Аравии могут привести к сокращению покупок на спотовом рынке. Это может негативно сказаться на рынках, где компании традиционно продают свою нефть в рамках тендеров и спотовых транзакций, что затрагивает Западную Африку и часть потоков российской нефти.

На этой новости цены на нефть несколько замедлили стремительный рост. К 11:51 по московскому времени повышение котировок Brent составляет 2,4% против ранее отмечавшихся 4,3%, WTI дорожает на 3,2% против 5% до объявления.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок в понедельник. На пике Brent падала более чем на 30%, до $31 за баррель, затем цены скорректировались примерно до $37.

Saudi Aramco

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