Минэкономразвития спрогнозировало ускорение годовой инфляции в России уже в марте

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Динамика годовой инфляции может развернуться раньше ожиданий, она начнет ускоряться уже в марте из-за высокой волатильности на валютном рынке - до 2,3-2,4% с 2,3% в феврале, ожидают в Минэкономразвития.

При этом в министерстве в марте не ждут сильного разгона цен - инфляция может ускориться до 0,3-0,4% с 0,3% в феврале. "В марте инфляция прогнозируется на уровне на уровне 0,3-0,4% м/м, что соответствует диапазону 2,3-2,4% г/г. Таким образом, с учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось", - говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

Ранее Минэкономразвития ожидало, что годовая инфляция в РФ опустится до 2,2% в I квартале. Об этом министерство писало в своей предыдущей "Картине инфляции" месяц назад.

Как сообщалось, в феврале 2020 года годовая инфляция замедлилась до 2,3% после 2,4% в конце января и 3% в конце декабря. Действующий прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2020 году - 3%, в министерстве пока не комментировали, как обвал рубля может повлиять на годовой прогноз.

На фоне резкого торможения инфляции Банк России в 2019 году снизил ключевую ставку пять раз - до 6,25%: четыре раза (в июне, июле, сентябре и декабре) на 25 б.п. и один раз (в октябре) на 50 б.п. В 2020 году ЦБ продолжил смягчать денежно-кредитную политику, снизив ставку в феврале на очередные 25 б.п. - до 6%.

Действующий прогноз финансового регулятора по инфляции на 2020 год - 3,5-4%. В Банке России также пока не комментировали влияние ослабления рубля на денежно-кредитную политику (ДКП) и прогноз.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП состоится 20 марта. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева 4 марта заявила, что краткосрочные дезинфляционные риски в экономике продолжают преобладать, но, "конечно, появились (из-за коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля - ИФ) новые проинфляционные риски". "Правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания (чтобы принимать дальнейшие решения по ДКП - ИФ)", - сказала тогда Юдаева.