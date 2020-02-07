ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ назвал ситуацию с уханьским коронавирусом дополнительным фактором неопределенности на ближайшие кварталы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Регулятор допускает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Замедление инфляции идет быстрее, чем прогнозировалось, отмечает регулятор. В январе годовая базовая инфляция составила 2,7% против 3,1% в декабре 2019 года.

ЦБ отметил, что рост российской экономики ускорился во втором полугодии 2019 года и что сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. "На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе.

Говоря об инфляционных рисках, ЦБ назвал ситуацию с уханьским коронавирусом дополнительным фактором неопределенности на мировых товарных и финансовых рынках на ближайшие кварталы. Также волатильность может усилиться под влиянием геополитических факторов, хотя риски, связанные с торговыми спорами, "несколько снизились".

Меры соцподдержки, которые президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию, не окажут существенного проинфляционного влияния, полагают в ЦБ. В Минфине реализацию этих мер оценили в 4 трлн 128,2 млрд рублей за четыре года. До конца года на инфляцию будет влиять график исполнения бюджетных расходов, отмечает регулятор.

"На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП", - говорится в пресс-релизе.

В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз: в июне, июле, сентябре и декабре на 25 базисных пунктов и в октябре - на 50 пунктов.

На решении ЦБ курс рубля на "Московской бирже" немного ослабел к доллару и евро. К 13:31 курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 63,9025 рубля за $1, что на 9,5 копейки выше уровня на 13:29. Евро подрожал на 7,75 копейки до 69,9425 рубля.