Курс вернулся к отметке 72 рубля за доллар на фоне сохраняющейся нестабильности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль, предпринявший в середине вторника попытку отыграть часть утренних потерь, вечером вернулся в паре с долларом к отметке 72 рубля за доллар на фоне сохраняющейся нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; некоторую поддержку нацвалюте оказывают предпринятые ЦБ РФ и Минфином меры по урегулированию ситуации на внутреннем финансовом рынке.

Курс доллара составил 72,05 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 3,8 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале торгов доллар достигал отметки 72,99 руб.). Евро стоил 81,71 руб., подорожав на 4,2 рубля (при открытии торгов европейская валюта торговалась в основном вблизи уровня 82,7 руб., на несколько секунд курс поднимался до 85 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 3,8 рубля - до 76,4 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках, зафиксированным накануне, после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цены на нефть в понедельник обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Эр-Рияд заявил, что Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании. Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь сообщил, что российские компании в краткосрочном периоде могут увеличить добычу нефти на 200-300 тысяч б/с, в перспективе - до 500 тыс. б/с.

Вместе с тем во вторник днем цены на нефть прибавляли в ходе торгов более 10%, отыгрывая понесенные накануне потери, европейские фондовые индексы демонстрировали рост на 1,4-3,3%, фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавлял порядка 3,4%, что послужило поводом для позитивной коррекции рубля, который смог отыграть порядка 40-50% потерь. Но ближе к вечеру европейские фондовые площадки вновь развернулись вниз, в небольшой минус ушли и американские фондовые индикаторы, а цены на нефть сократили свой рост до 6-7%, что в итоге вернуло курс рубля ближе к утренним значениям.

Подъем нефтяного рынка, возможно, обусловлен тем, что трейдеры скептически оценивают угрозы Саудовской Аравии о резком увеличении добычи. Кроме того, многие по-прежнему надеются на возобновление переговоров Москвы и Эр-Рияда. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени во вторник составила $36,44 за баррель, что на 6,05% выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на 6,8% - до $33,25 за баррель.

Кроме того, поддержку рублю в ходе торгов во вторник оказывали предпринимаемые как Банком России, так и Минфином РФ меры по стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Так, ЦБ РФ решил поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть посредством упреждающей продажи валюты. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - заявил Банк России. Ранее, в понедельник, Банк России сообщил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.

Минфин РФ анонсировал паузу в проведении аукционов с ОФЗ в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

"Сегодняшние валютные торги на бирже ожидаемо начались с резкого падения рубля в основных валютных парах. Еще в понедельник на мировом рынке Forex доллар локально пробивал отметку 75 руб. за доллар. Но сегодня торги в паре "доллар-рубль" открылись несколько ниже, и даже на пике доллар не превышал отметки 73 руб., при этом большую часть дня торговля проходила вокруг уровня 72 руб., плюс-минус полрубля. Причиной того, что сейчас доллар торгуется на этих уровнях, а не на 3 рубля выше, является наблюдаемый сегодня отскок на мировых фондовых и торговых площадках. В частности, котировки Brent, которые накануне приближались к отметке $31 за баррель, сейчас находятся уже вблизи уровня $37 за баррель. Кроме того, наш центробанк выступил с рядом поддерживающих мер, объявив в частности о начале продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также пообещал в случае чего принимать дальнейшие меры. В свою очередь Минфин объявил об отмене ближайших аукционов ОФЗ. Все это оказало определенную поддержку нацвалюте. Но, с другой стороны, попытка ухода доллара ниже 71 руб. тут же была выкуплена, что говорит о том, что ждать заметного укрепления рубля при текущих ценах на нефть вряд ли стоит", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, после неожиданного решения ОПЕК+ отменить соглашение по сокращению добычи, цена на нефть резко снизилась, вынудив валюты стран-экспортеров приспособиться к новой реальности глобального рынка. "Согласно нашим расчетам, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб. за доллар при цене на нефть $50 за баррель, и снижение нефти на каждые $10 за баррель вызывает ослабление курса рубля на 5 руб. за доллар. Таким образом, если цена на нефть сохранится на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, курс рубля закрепится у отметки 75 руб. за доллар. Однако сегодня рынок смотрится более сильно, реагируя на меры российских властей по поддержке рынка. ЦБ объявил об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила и начал продавать валюту от имени Минфина. По всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70-75 руб. за доллар, чтобы не допустить роста нервозности", - отмечает Орлова.

"Чтобы нейтрализовать ситуацию на рынках и в экономике, в распоряжении российских монетарных властей имеется набор мер, которые будут задействованы. Во-первых, это конечно операции на валютном рынке. С другой стороны, как и в 2018 году, ЦБ остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила: правда, тогда цены на нефть были высокими, и пауза в механизме бюджетного правила предоставила рынку $4-5 млрд в месяц с августа по декабрь 2018 года; сейчас ситуация иная, и при цене на нефть ниже $43 за баррель эффективность бюджетного правила сведена на нет. По этой причине сейчас поддержка рынку придет от решения Минфина начать конвертировать часть средств ФНБ в рубли. Потенциально речь идет о сумме от $2-3 млрд в месяц - размер месячного дефицита при цене на нефть $35 за баррель. Кроме того, ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублевой ликвидности, а также задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильность на реальный сектор", - считает Орлова.

В свою очередь аналитики Росбанка отмечают, что сильное ослабление рубля на мировом рынке Forex в период выходных дало Банку России необходимую паузу для выработки решений по механизму интервенций на внутреннем валютном рынке. Во-первых, покупки валюты были приостановлены на 30 дней. Во-вторых, с 10 марта начаты "упреждающие" продажи иностранной валюты в связи с падением цен на нефть ниже отсечки по бюджетному правилу. В-третьих, лимит по операциям "валютный своп" по предоставлению долларов США был увеличен с $3 млрд до $5 млрд". Быстрые действия регулятора направлены против "панических" атак на рынок; согласно бюджетному правилу, Минфин должен был приступить к продаже валюты лишь с апреля. В свою очередь, повышенный лимит по операциям "валютный своп" позволит сгладить экстренную потребность банков в валютной ликвидности без перетока операций на спот-рынок.

"Пара "доллар-рубль" в понедельник на рынке Forex достигала 75,7 руб., а на открытии вторника на "Московской бирже" она находилась в диапазоне 72-73 руб./$1. Действия регулятора по продаже валюты могут придать некоторой уверенности, хотя поиск равновесия будет длительным и, в первую очередь, ориентированным на поиск равновесия в активах. Вероятно, мы увидим весьма широкую амплитуду колебаний в валютных парах в ближайшие пару недель. Однако мы уверены, что фундаментальное "равновесие" расположено значительно ниже и в ближайшие пару кварталов может находиться в интервале 70-72 руб. за доллар даже в условиях более низких цен на нефть", - прогнозируют специалисты Росбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 марта на 4,5 рубля, до 72,0208 руб., и увеличил курс евро на 6,02 рубля, до 81,8588 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 4,02 рубля по отношению к пятнице и составил 71,7498 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени прибавил 3,77 рубля и составил 71,7603 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 636,099 млн, из которых $1 млрд 491,058 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 145,041 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 5,25 рубля, до 81,4972 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени вырос на 4,7 рубля и составил 81,5252 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR686,313 млн, из которых EUR275,799 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR410,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали во вторник умеренный рост по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 6,33% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 14 б.п., до 6,36% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась на 12 б.п. - до 6,35% годовых, на срок 3 месяца - на 7 б.п., до 6,33% годовых, на срок 6 месяцев - на 5 б.п., до 6,33% годовых.

Банк России 11 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 марта, банки разместили в ЦБ РФ 1,785 трлн рублей (при лимите 1,92 трлн рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 10 марта разместил 30-й и 31-й выпуски купонных облигаций (КОБР). Первый из этих выпусков был размещен в объеме 39,5 млрд рублей по номиналу (при лимите 238,645 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала. В свою очередь 31-й выпуск был размещен в объеме 324,723 млрд рублей по номиналу (при лимите 700 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.

Банки во вторник привлекли на аукционе однодневного РЕПО "тонкой настройки" 500 млрд рублей, выбрав весь лимит аукциона. Спрос превысил лимит на 18,5%, составив 592,356 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита составила 6,0390% годовых. Анонсируя проведение аукциона утром, ЦБ РФ отмечал, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем он счел целесообразным провести аукцион, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов.