Рубль к середине дня отыграл почти 40% утреннего падения

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль к середине дня вторника отыграл почти 40% утреннего падения благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также предпринятым мерам ЦБ РФ и Минфина по урегулированию ситуации на внутреннем финансовом рынке.

Курс доллара США составил 71,055 руб. в 15:00 по Москве, что на 2,48 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале торгов доллар достигал отметки 72,99 руб.). Евро стоил 80,7325 руб., подорожав на 3,22 рубля (при открытии торгов европейская валюта торговалась в основном вблизи уровня 82,7 руб., на несколько секунд курс поднимался до 85 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 2,8 рубля - до 75,41 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 марта на 4,5 рубля, до 72,0208 руб., и увеличил курс евро на 6,02 рубля, до 81,8588 руб.

Рубль резко упал вслед за нефтью

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках, зафиксированным накануне, 9 марта, после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цены на нефть в понедельник обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу, 6 марта, согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Вместе с тем во вторник днем цены на нефть прибавляют более 10%, частично отыгрывая понесенные накануне потери, несмотря на заявления Саудовской Аравии и России о планах наращивания добычи. Апрельский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по данным на 15:00 по Москве подорожал на 10,4% - до $37,93 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $34,28 за баррель, что на 10,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании. Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч б/с, в перспективе - до 500 тыс. б/с.

Он отметил, что Россия готова продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Участники ОПЕК+ запланировали очередные встречи в мае и июне, чтобы оценить ситуацию на рынке, сообщил он. Тем временем, по данным СМИ, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман не увидел смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне, отметив, что она стала бы лишь показателем неудачи в борьбе с нынешним кризисом.

Поддержку рублю оказали мировые фондовые площадки и финансовые власти РФ

Позитивное влияние на курс рубля оказывают также развернувшиеся вверх в рамках коррекции мировые фондовые площадки. Так, европейские фондовые индексы демонстрируют к середине торгов 10 марта рост на 1,4-3,3%; фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет к 15:00 по московскому времени порядка 3,4%.

Кроме того, поддержку рублю оказывают предпринимаемые как Банком России, так и Минфином РФ меры по стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Так, ЦБ РФ решил поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть посредством упреждающей продажи валюты. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - заявил Банк России. Ранее, в понедельник, 9 марта, ЦБ РФ сообщил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.

Минфин анонсировал паузу в проведении аукционов с ОФЗ в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Мнения аналитиков

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, после неожиданного решения ОПЕК+ отменить соглашение по сокращению добычи, цена на нефть резко снизилась, вынудив валюты стран-экспортеров приспособиться к новой реальности глобального рынка. "Согласно нашим расчетам, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$1 при цене на нефть $50 за баррель, и снижение нефти на каждые $10 за баррель вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$1. Таким образом, если цена на нефть сохранится на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$1", - сказала Орлова.

"Однако сегодня рынок смотрится довольно сильно, реагируя на меры российских властей по поддержке валютного рынка. ЦБ объявил об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила и начал продавать валюту от имени Минфина. По всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70-75 руб./$1, чтобы не допустить роста нервозности", - добавила аналитик.

Экономист также заявила, что российские финансовые власти используют набор мер, чтобы улучшить ситуацию на рынках и в экономике. "Во-первых, это конечно операции на валютном рынке. С другой стороны, как и в 2018 году, ЦБ остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила: правда, тогда цены на нефть были высокими, и пауза в механизме бюджетного правила предоставила рынку $4-5 млрд в месяц с августа по декабрь 2018 года; сейчас ситуация иная, и при цене на нефть ниже $43 за баррель эффективность бюджетного правила сведена на нет", - указала Орлова.

"По этой причине сейчас поддержка рынку придет от решения Минфина начать конвертировать часть средств ФНБ в рубли. Потенциально речь идет о сумме от $2-3 млрд в месяц - размер месячного дефицита при цене на нефть $35 за баррель. Кроме того, ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублевой ликвидности, а также задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильность на реальный сектор", - считает эксперт.

Как считает главный экономист Альфа-банка, в отличие от ситуации 2018 года, когда давление на российскую валюту было связано с ухудшением капитального счета, сейчас главным триггером является шок торгового счета. В итоге у ЦБ нет экстренной необходимости повышать ставки. Кроме того, поскольку с начала этого года усиливались сомнения по поводу того, что инфляция сможет вернуться к уровню 4% в годовом выражении к концу этого года, и новый министр экономики Максим Решентников даже указывал на уровень 2,6% как на возможный сценарий на конец этого года, ослабление рубля помогает вернуть инфляцию к уровню ориентира в 4%.

Иными словами, ситуация на рынке сокращает давление на ЦБ и ставит его в гораздо более комфортные условия. Таким образом, ключевая ставка может остаться неизменной на следующем заседании 20 марта, и, вероятно, на протяжении всего второго квартала этого года. Риски повышения пока представляются не очень значительными.

В свою очередь аналитики Росбанка отмечают, что сильное ослабление рубля на мировом рынке Forex в период выходных дало Банку России необходимую паузу для выработки решений по механизму интервенций на внутреннем валютном рынке. Во-первых, покупки валюты были приостановлены на 30 дней. Во-вторых, с 10 марта начаты "упреждающие" продажи иностранной валюты в связи с падением цен на нефть ниже отсечки по бюджетному правилу.

В-третьих, лимит по операциям "валютный своп" по предоставлению долларов США был увеличен с $3 млрд до $5 млрд". Быстрые действия регулятора направлены против "панических" атак на рынок; согласно бюджетному правилу, Минфин должен был приступить к продаже валюты лишь с апреля. В свою очередь, повышенный лимит по операциям "валютный своп" позволит сгладить экстренную потребность банков в валютной ликвидности без перетока операций на спот-рынок.

"Пара "доллар-рубль" в понедельник на рынке Forex достигала 75,7 руб./$1, а на открытии вторника на "Московской бирже" она находилась в диапазоне 72-73 руб./$1. Действия регулятора по продаже валюты могут придать некоторой уверенности, хотя поиск равновесия будет длительным и, в первую очередь, ориентированным на поиск равновесия в активах. Вероятно, мы увидим весьма широкую амплитуду колебаний в валютных парах в ближайшие пару недель. Однако мы уверены, что фундаментальное "равновесие" расположено значительно ниже и в ближайшие пару кварталов может находиться в интервале 70-72 руб./$1 даже в условиях более низких цен на нефть", - прогнозируют специалисты Росбанка.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали во вторник умеренный рост по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 6,33% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 14 б.п., до 6,36% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась на 12 б.п. - до 6,35% годовых, на срок 3 месяца - на 7 б.п., до 6,33% годовых, на срок 6 месяцев -на 5 б.п., до 6,33% годовых.

Банк России 11 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 марта, банки разместили в ЦБ РФ 1,785 трлн рублей (при лимите 1,92 трлн рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 10 марта разместил 30-й и 31-й выпуски купонных облигаций (КОБР). Первый из этих выпусков был размещен в объеме 39,5 млрд рублей по номиналу (при лимите 238,645 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала. В свою очередь 31-й выпуск был размещен в объеме 324,723 млрд рублей по номиналу (при лимите 700 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.

Банки во вторник привлекли на аукционе 1-дневного РЕПО "тонкой настройки" 500 млрд рублей, выбрав весь лимит аукциона. Спрос превысил лимит на 18,5%, составив 592,356 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита составила 6,0390% годовых. Анонсируя проведение аукциона утром, ЦБ РФ отмечал, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем он счел целесообразным провести аукцион, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов.