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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Коррекция рынка акций РФ вверх забуксовала из-за слабой нефти

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций утром в среду подрос вслед за отскоком индексов в США, после чего восходящая коррекция забуксовала из-за слабости нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией; индекс МосБиржи растерял весь прирост и ушел в "минус", ниже отметки 2500 пунктов.

К 11:15 индекс МосБиржи составил 2498,43 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1101,72 пункта (+0,7%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 4,5%.

Доллар стоит 71,45 рубля (+0,05 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Магнита" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,9%), "Распадской" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,3%), "Россетей" (+1,9% и +4,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Татнефти" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,6%), "РусГидро" (+1,4%), "Мобильных телесистем" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (-4,5%), "Роснефти" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,6%), Сбербанка (-1,4%), "Ростелекома" (-1,2%), "РусАла" (-0,9%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,7%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+23,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+7,1%), "Ленэнерго" (+6,7%), ПАО "Тантал" (+5,2%), ПАО "Фармсинтез" (+5,1%), "Аптечной сети 36,6" (+4,6%), ГДР TCS Group Holding (+4,4%, до 1181,2 рубля).

Поддержку акциям TCS оказал вышедший финотчет: чистая прибыль в IV квартале по МСФО выросла на 36% (до 11 млрд рублей), по итогам 2019 года - на 33% (до 36,1 млрд рублей), что превысило прогнозы на уровне 10,4 млрд рублей и 35,5 млрд рублей соответственно. В 2020 году TCS Group Holding планирует получить не менее 42 млрд рублей чистой прибыли, говорится в сообщении группы.

Кроме того, TCS Group Holding, как и обещала, возобновила выплату дивидендов - по итогам четвертого квартала 2019 года будет выплачено $0,21 на одну акцию (всего на выплату дивидендов будет направлено $42 млн). Дата закрытия реестра - 27 марта, сама выплата состоится около 30 марта.

Подешевели бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (-6,5%), "ОГК-2" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 составил 31,013 млрд рублей (из них 5,832 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 25,328 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

рынок акций

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