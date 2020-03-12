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"ЛУКОЙЛ" обогнал "Роснефть" по капитализации

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Капитализация нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" достигла 3,229 трлн рублей, по этому показателю она вышла на третье место в России, потеснив "Роснефть" на четвертое место, следует из данных "Московской биржи".

Капитализация "Роснефти" составила 3,143 трлн рублей. На утро 11 марта "Роснефть" стоила 3,45 трлн рублей.

Котировки "ЛУКОЙЛа" в среду взлетели на 7,9% на корпоративных новостях, в то время как бумаги "Роснефти" подешевели на 3,8%. При этом в четверг снижение котировок "ЛУКОЙЛа" на фоне новой волны обвала на нефтяных площадках менее значительное (-5%, до 4660,5 рубля за штуку), чем у "Роснефти" (-5,6%, до 296,55 рубля за штуку).

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в ходе телеконференции в среду заявил, что компания сейчас еще лучше подготовлена к низкой цене на нефть, чем пять лет назад, а расчетный размер дивидендов за 2019 год составляет 542 рубля на акцию (совет директоров даст соответствующие рекомендации по дивидендам по второй половине апреля).

Первый вице-президент по экономике и финансам НК Александр Матыцын сообщил в ходе телеконференции, что "ЛУКОЙЛ" в случае осуществления обратного выкупа акций будет использовать заемные средства, чтобы не уменьшать дивиденды.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Александр Матыцын Роснефть Московская биржа

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