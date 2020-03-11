Белоусов займется проблемами угольщиков Кузбасса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Кемерове 17 марта пройдет совещание по проблемам угольной отрасли, в нем примет участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, объявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он напомнил, что экономика региона сейчас страдает из-за низких цен на уголь и из-за торможения модернизации БАМа и Транссиба для перевозки угля на Дальний Восток. "Несмотря на все решения о строительстве "восточного полигона", ОАО "РЖД" нарушает графики строительства, и мы не можем выехать на "восточный полигон", где более премиальные рынки", - отметил глава региона.

По его словам, в ходе совещания будут рассмотрены проблемы, связанные с угольной отраслью, а также социально-экономическое развитие Кузбасса "с учетом этих факторов".