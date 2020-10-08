РЖД предложили перенаправить часть угля из Кузбасса с Востока на Юг и Северо-Запад

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" прорабатывает с угольными компаниями Кузбасса договоренность о том, чтобы в 2020 году сократить на 11 млн тонн поставки угля в порты Дальнего Востока и перенаправить этот объем по Южному и Северо-Западному направлению, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось, в марте РЖД и власти Кемеровской области договорились о перевозках из Кузбасса в восточном направлении 2020 году не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт.

По словам собеседника агентства, высвободившиеся резервы пропускных способностей БАМа и Транссиба предлагается использовать для вывоза на Восток 11 млн тонн более высокодоходных грузов, например, черных металлов и удобрений, пропуска контейнерного транзита, либо каменного угля коксующихся марок с восточных месторождений РФ. Такие меры позволят суммарно обеспечить дополнительный денежный поток для РЖД в размере не менее 11 млрд рублей, что в свою очередь, будет способствовать "аккумулированию инвестиционных ресурсов для развития инфраструктуры "восточного полигона", отметил источник.

Убыточность перевозок угля на Восток

Кроме того, в случае сохранения квоты по вывозу угля из Кузбасса на Восток в 2021 году на уровне 53 млн тонн, РЖД, по словам источника, предлагает "проработать вопрос увеличения поставок коксующегося угля в этом объеме не менее чем на 20%". Так, энергетический уголь, по мнению монополии, в настоящее время имеет самые масштабные тарифные преференции, особенно при перевозках на протяженных маршрутах и является наименее доходным грузом на сети железных дорог. "В результате перевозки энергетического угля в восточном направлении не позволяют обеспечить маржинальную безубыточность (более 22% объемов перевозок энергетического угля в данном направлении не возмещают даже переменные расходы от их организации). В свою очередь, перевозки коксующегося угля на Восток обеспечивают полную компенсацию переменных затрат", - привел собеседник агентства позицию РЖД.

В августе первый замглавы РЖД Вадим Михайлов в интервью газете "Коммерсант" заявил об убыточности "дальних" перевозок угля, имея в виду преимущественно восточную часть сети желдорог в России и предложил уйти от 60%-ной скидки на "дальние" перевозки в этом направлении.

"Нас, прежде всего, волнует "восточный полигон". Из 54,7 млрд рублей убытка от перевозки угля он генерирует более 52 млрд рублей", - заявил Михайлов.

"Как появился (этот понижающий - ИФ) коэффициент 0,4. Он был принят, когда весь уголь ехал на запад, и никто не хотел ехать на восток. И были приняты исключительные тарифы, чтобы загрузить порты Дальнего Востока. После отмены исключительных тарифов как понятия их интегрировали в прейскурант (регулируемых услуг РЖД - ИФ). Теперь на запад стали ехать меньше, а на восток – больше. Поэтому предлагается повысить коэффициент", - пояснил топ-менеджер.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в конце августа в ходе "прямой линии" с населением заявил, что регион рассчитывает на увеличение вывоза угля по железной дороге в 2021 году в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.