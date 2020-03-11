В правительстве заявили об отсутствии признаков "второй волны" кризиса в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство и ЦБ внимательно отслеживают ситуацию на финансовом рынке, отскок идет в предсказуемом коридоре, признаков "второй волны" кризиса и опасности вхождения российской экономики в рецессию в 2020 году пока нет, сказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Пока признаков такой опасности нет (что ВВП РФ снизится в 2020 году - ИФ). То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию", - сказал он, комментируя вопрос, есть ли опасность, что ВВП РФ снизится в текущем году.

Российские власти внимательно следят за ситуацией и проводят совещания в ежедневном режиме, следует из слов Белоусова. "Сейчас будет очень многое зависеть от того, будет вторая волна (снижения на рынках - ИФ) или нет. Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели - пока признаков этого нет. Более того сама структура и характер отскока, который сегодня произошел (нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения), мы видим, что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре", - заявил Белоусов.

Комментируя вопрос, что может привести ко второй волне снижения на рынках, первый вице-премьер сказал, что таким фактором может стать "массовый отток капитала, если он произойдет".

"Но тут нам отчасти помогли американцы со снижением своих процентных ставок, потому что у них появились признаки перегрева рынка и большой приток капитала с развивающихся рынков. Об этом свидетельствует снижение доходности по treasury bonds. Пока на вчерашний день никаких признаков сильного оттока не было", - подчеркнул Белоусов.