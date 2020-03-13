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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Банки на аукционе репо "тонкой настройки" привлекли 80 млрд рублей из 500 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банки 13 марта на втором за неделю аукционе "тонкой настройки" привлекли на 3 дня 79,958 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, или 16% из него, сообщил Банк России.

На предыдущем аукционе "тонкой настройки" 10 марта с таким же лимитом банки выбрали весь лимит, спрос составил 592,356 млрд рублей, превысив лимит на 18,5%.

Перед аукционом регулятор объяснил, что считает нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы. Однако он решил провести аукцион репо "тонкой настройки", "принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран".

Банк России

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