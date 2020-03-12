Рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж

Индекс РТС обвалился в лето 2017 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в четверг попал под новую волну агрессивных распродаж на фоне общемирового бегства из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обвалился в лето 2017 года - в район 1000 пунктов, а индекс МосБиржи не удержал рубеж 2400 пунктов.

К 11:10 по Москве индекс МосБиржи составил 2380,08 пункта (-4,4%, минимум дня - 2364 пункта - дно с декабря 2018 года), индекс РТС упал до 1007,85 пункта (-7,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,7%.

Доллар вырос до 74,28 рубля (+1,33 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-10,7%), "РусГидро" (-8%), "Россетей" (-8% и -9,3% "префы"), "Аэрофлота" (-7,8%), "ФСК ЕЭС" (-7,5%), АФК "Система" (-7,5%), "Магнита" (-7,2%), "Башнефти" (-6,9%), "Ростелекома" (-6,8%), "Роснефти" (-6,5%), "Норникеля" (-6,4%), Сбербанка (-6,2%, до 182,6 рубля), ВТБ (-6,2%), "Интер РАО" (-5,5%).

Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%) на фоне роста доллара, а также бумаги ПАО "Полюс" (+0,6%).

В США индексы накануне упали на 4,7-5,9%, Dow Jones (-5,9%) потерял около 1465 пунктов и вошел в "медвежий" тренд, опустившись более чем на 20% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в прошлом месяце. Давление на рынок оказали усиливающиеся тревоги по поводу распространения коронавируса и неопределенность вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

В Азии в четверг падение индексов ускорилось (японский Nikkei 225 упал на 4,4%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 упали в пределах 5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 4%).

Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии также находятся в зоне "медвежьего" тренда.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Как США, так и Италия уже объявили о выделении средств на борьбу с COVID-19, а также на преодоление негативных последствий коронавируса для их экономик.

В четверг власти Австралии сообщили, что направят 17,6 млрд австралийских долларов ($11,4 млрд) на поддержку экономики в условиях пандемии. Стимулирующие меры будут включать в себя, в частности, выделение субсидий малому и среднему бизнесу, а также поддержку безработных и пенсионеров, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Тем временем Китай намерен вновь смягчить нормативы резервных требований для банков, чтобы поддержать кредитование частных компаний, несущих серьезные потери из-за коронавируса.

Нефть продолжает снижаться

Нефть утром в четверг также продолжает снижаться на фоне новостей о закрытии на месяц въезда в США для граждан Европы из-за коронавируса; цена Brent находится на $1,9 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 по Москве составила $34,34 за баррель (-4,1% и -3,8% накануне), апрельская цена WTI - $31,56 за баррель (-4,3%).

Принятые США меры показывают, как пандемия коронавируса все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан разных стран. При этом участники рынка все выше оценивают риск наступления рецессии.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", решение ВОЗ объявить о пандемии коронавируса закономерно повергло мировые площадки в состояние паники, причем основная волна распродаж накрыла западные рынки уже после завершения торгов на "Московской бирже" в среду. США объявили о запрете рейсов из Европы, а обращение Трампа способствовало усилению снижения - фьючерсы на S&P 500 утром в четверг обвалились на 4%.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ и рубль переживает новую волну обвала, поводом для распродаж вновь послужила негативная статистика по распространению коронавируса. На ее фоне Штаты закрыли въезд на свою территорию из всех стран Европы, кроме Великобритании.

ВОЗ признала текущую ситуацию с коронавирусом пандемией, что дает основание компаниям не исполнять обязательства по поставке или закупке товаров вследствие форс-мажора. Как всегда, в условиях девальвации рубля лучше рынка должны выглядеть акции ненефтяных экспортеров и "префы" "Сургутнефтегаза", но и они могут не избежать распродаж.

Кроме "коронавирусного фактора" негативно на котировки нефти влияют сообщения, что Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией начали предоставлять серьезные скидки на нефть покупателям. Сейчас нефть Brent торгуется около $34 за баррель, в районе отметки $30 возможно торможение падения, но и пробитие этого уровня не исключено.

Обвал - отскок - падение

В целом все складывается логично: обвал в понедельник, отскок во вторник, и вот новое падение. Не внушает оптимизма и ситуация с рублем - в среду возобновилась масштабная распродажа ОФЗ, что не оставляет рублю шансов на рост. Динамика курса российской валюты далее будет зависеть во многом от объема интервенций ЦБ РФ - без этой поддержки доллар быстро превысит 80 руб./$1, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы и рубль попали под новую волну распродаж рискованных активов. Пик пандемии еще не достигнут, а значит, игрокам на повышение придется терпеливо ждать хоть какого-то улучшения ситуации. ЕЦБ на заседании в четверг должен объявить о дополнительных мерах поддержки экономики, но в текущих условиях действия регуляторов оказывают на настроения весьма ограниченное влияние. Целевой отметкой снижения индекса МосБиржи может стать рубеж 2350 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что активное распространение коронавируса за пределами Китая продолжает давить на рисковые активы, приводя к их существенному снижению. В среду количество заболевших вне Китая выросло более чем на 7 тыс. человек, что составляет темп роста порядка 19%. Это указывает, что пока большинству стран не удается справиться с распространением инфекции. В результате инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения, что способствует новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в активы-убежища.

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией, что поддержало негативные настроения на рынках. Различные страны применяют меры по недопущению распространения инфекции. Так, в Италии введен повсеместный карантин. Япония готовится объявить режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. В США на 30 дней закрыт въезд пассажирам из Европы. Однако данные меры сказываются на экономической активности, что поддерживает страхи инвесторов, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-15,1%), "М.Видео" (-13,1%), ПАО "ОР" (-10,1%), "Квадры" (-9,5%).

Подорожали бумаги "Акрона" (+0,8%), ПАО "Европейская электротехника" (+0,4%), Polymetal (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 32,867 млрд рублей (из них 4,972 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 7,627 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).