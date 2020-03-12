Курс евро превысил 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысил отметку 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года на фоне новой волны падения на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По данным на 11:10 по Москве, курс евро на торгах Московской биржи достиг 84,02 руб./EUR1, что на 1,86 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Доллар при этом подорожал на 1,39 рубля, до 74,34 руб./$1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,6 рубля к уровню закрытия среды, до 78,70 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль вновь заметно снижается к доллару и евро в ходе торгов в четверг на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным падением, при этом индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 1465 пунктов и вошел в "медвежий" тренд, опустившись более чем на 20% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в прошлом месяце. Давление на рынок оказали усиливающиеся тревоги по поводу распространения коронавируса и неопределенность вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания. Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Президент США Дональд Трамп решил запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили падение в четверг после обвала американских индексов. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии вошли в зону "медвежьего" тренда. Европейские фондовые индексы теряют в начале торгов 12 марта от 2,5% до 5,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть также продолжают двигаться по нисходящей. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в четверг составила $34,39 за баррель, что на 3,91% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 4,15% - до $31,61 за баррель. Цены ускорили снижение после того, как президент Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в США для граждан Европы из-за коронавируса. Принятые США меры показывают, как пандемия коронавируса все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан разных стран. При этом участники рынка все выше оценивают риск наступления рецессии.