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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Кудрин спрогнозировал динамику ВВП России при нефти по $35 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Если в течение года цена на нефть сохранится на уровне в $35 за баррель, а доллар будет стоить около 72 рублей, российский бюджет потеряет около 3 трлн рублей, дефицит бюджета будет чуть меньше 2% ВВП, а рост экономики будет ближе к нулю. Такие расчеты в Совете Федерации представил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Базовым он считает более оптимистичный сценарий, когда нефть будет стоить около $40 за баррель или чуть выше. Ситуация в этом случае будет чуть лучше, но рост все равно будет близок к нулю и образуется дефицит бюджета, а инвестиции по сравнению с 2019 годом снизятся.

"Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок", - сказал чиновник.

Алексей Кудрин Совет Федерации Счетная палата

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