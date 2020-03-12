Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин полагает, что мир стоит на пороге нового экономического кризиса, который, по его словам, может оказаться достаточно чувствительным.

Как заявил Кудрин в четверг журналистам, в предыдущем кризисе 2008-2009 годов Китай оставался драйвером мировой экономики. "Насколько сейчас Китай будет по-прежнему драйвером, сложно сказать, именно потому, что он стал эпицентром проблем с коронавирусом", - сказал глава СП.

Он уточнил, что существенное сокращение мировых перевозок и потребления нефтегазовых ресурсов "повлияет и на нашу экономику". Вместе с тем, Кудрин сообщил, что Минфин и Центробанк достаточно адекватно реагируют на происходящие события "как в мировой экономике, так и с учетом влияния снижения цены на нефть".

"Я думаю, что правительство будет более аккуратно сейчас относиться к вопросам, связанным с исполнением бюджета. Никак не пострадают бюджетные расходы и обязательства, в первую очередь, социальные обязательства", - предположил он. По его мнению, сейчас потребуется поддержка ряда отраслей, выделение дополнительных субсидий, гарантий, распределение средств в пользу госзаказа и госзакупок.

Кудрин также выразил мнение, что темпы экономического роста, запланированные на 2020 год, в нынешней ситуации недостижимы, есть риск снижения роста ВВП до ноля.

"Если цена на нефть будет около 35 долларов, как последние дни, то я вижу риски снижения роста ВВП до ноля практически. Может даже быть отрицательный эффект", - сказал экономист.

Вместе с тем, он выразил надежду, что цены на нефть будут ближе к 40-45 долларам, что даст рост "ноль с небольшим положительным значением". "Соответственно это повлияет на инфляцию, она может вырасти до 6, а может даже больше, процентов. Мы не будем ожидать такого роста реальных доходов, как ожидали. Дефицит бюджета при 35 долларах за баррель может составить чуть меньше двух процентов ВВП, но он будет покрываться имеющимся источниками, прежде всего связанными с Фондом национального благосостояния", - сказал Кудрин.

Ранее в четверг, выступая в Совете Федерации, глава СП представил расчеты, согласно которым российский бюджет потеряет около 3 трлн рублей, если в течение года цена на нефть сохранится на уровне в $35 за баррель, а доллар будет стоить около 72 рублей.