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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Путин потребовал минимизировать негативные явления из-за турбулентности в экономике

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство и ЦБ РФ должны сделать все, чтобы россияне не почувствовали негативных последствий нынешней турбулентности в мировой экономике, заявил президент Владимир Путин.

Как сказал Путин в среду на встрече с инвесторами, "задача правительства и Центрального банка - сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами (нынешними проблемами в экономике - ИФ), были минимизированы".

Глава государства также заверил, что кабмина и ЦБ РФ достаточно ресурсов для обеспечения экономической стабильности в нынешних условиях. "Все вы наверняка видите, как на это (кризисные явления в экономике - ИФ) реагирует Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и второго института достаточно инструментов, ресурсов, чтобы сохранять стабильность и на фоне макроэкономической устойчивости", - отметил Путин

Он также выразил уверенность, что Россия пройдет нынешний период турбулентности достойно и спокойно. "Более того, и мы сейчас с вами поговорим, думаю, вы меня поддержите, есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе", - продолжил он.

Присутствующий на встрече премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство и Банк России уже принимают все необходимые меры. "Наш разговор сейчас проходит в непростой ситуации волатильности на мировых фондовых рынках. И хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с ЦБ делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики", - заявил премьер.

Путин в ходе встречи также пообещал, что власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных структур.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент.

Он заметил, что участники встречи инвестируют в высокотехнологичные сферы. "Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - добавил он.

На встрече присутствуют управляющий партнер Altera capital Кирилл Андросов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев и помощник президента Максим Орешкин.

Владимир Путин ЦБ РФ

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